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抑制露營亂象！玉山塔塔加可停露營車 禁止搭棚野炊煮

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
玉山國家公園塔塔加園區要求民眾露營車必須正常停放在停車格內，不占用停車場設帳、露營、野炊。圖／玉山國家公園提供
玉山國家公園塔塔加園區要求民眾露營車必須正常停放在停車格內，不占用停車場設帳、露營、野炊。圖／玉山國家公園提供

近年露營車很風行！不僅日前發生大雪山風景區長期停放的亂象，玉山國家公園管理處表示，塔塔加園區同樣禁止露營野炊，但有例外只要民眾的露營車能夠正常停放在停車格內，不占用停車場設帳、露營、野炊，不會要求警方勸離或告發。

玉管處指出，玉山塔塔加園區地處海拔2610公尺，是新中橫公路的最高點，較平地氣溫低15度，在夏天早已成為露營車的最愛，因為日夜絕佳的高山景致，日出、夕陽、雲海、觀星都是民眾戶外活動的熱門景點，夜間甚至可以無光害觀星看銀河，但絕對禁止民眾刻意占用車位設帳露營，或是未前往指定的野炊區炊煮食物。

玉管處強調，塔塔加園區未來不排除在園區規畫露營區及收費停車外，現階段仍將由保七總隊第六大隊協助園區人員取締違規露營，在發現有遊客設帳露營時，將先廣播宣導，之後巡查若發現違規者，將先以書面勸導，若仍不離開，第2次巡查時就將嚴格取締開單告發，最高可依「國家公園法」處以3000元罰鍰。

副處長盧淑妃說，為抑制民眾在山上加熱煮食的需求，將違規炊煮等行為納入取締對象，但考量遊客山區旅遊休憩的需要，也公告規劃5處簡易炊煮據點，呼籲遊客到指定的簡易炊煮區煮食，以免影響生態甚至挨罰。

玉山國家公園塔塔加園區為抑制民眾在山上加熱煮食的需求，設置5處簡易炊煮區。圖／玉山國家公園提供
玉山國家公園塔塔加園區為抑制民眾在山上加熱煮食的需求，設置5處簡易炊煮區。圖／玉山國家公園提供
玉山國家公園塔塔加園區為抑制民眾在山上加熱煮食的需求，設置5處簡易炊煮區。圖／玉山國家公園提供
玉山國家公園塔塔加園區為抑制民眾在山上加熱煮食的需求，設置5處簡易炊煮區。圖／玉山國家公園提供

露營區 玉山國家公園

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