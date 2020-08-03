工研院攜手長照相關業者 成立智慧長照大聯盟

高齡化社會來臨，為讓長者獲得良好照顧，工研院攜手20家長照相關業者成立「智慧長照大聯盟」，整合不同領域實際可應用在長照場域的技術，打造國內首條智慧長照產業鏈，滿足高齡社會的需求，搶攻國際橘世代樂齡「心」商機。

工研院副院長彭裕民表示，台灣將在2026年邁入「超高齡社會」，超過65歲以上的老年人占比逾20%，長照成為刻不容緩的挑戰，工研院號召民間長照安養機構、醫療資源、科技產業、家具零售業、運動健身業者、建設公司、保全業與學術機構等跨領域業者，串聯特力集團、錸德集團旗下的錸工場、中華電信、佳醫集團、研華科技、友達光電、榕懋實業、銀好宜崌等上中下游20家業者，成立國內首個智慧長照大聯盟。

透過整合AI人工智慧、半導體晶片與通訊技術、資安技術，打造長照驗證體系的服務新模式，讓全台照護技術及產品可在智慧長照試驗場域中進行驗證、測試及整合，提供總體服務解決方案。

彭裕民舉例，特力集團、錸德集團旗下的錸工場瞄準銀髮商機，已積極建置全樂齡居建築與社會住宅、社區日照中心，並與國內各大醫院合作，從長照延伸至預防醫學整合平台。工研院也在新竹榮民之家導入「全身型步態分析系統」，透過銀髮族的步態分析了解長者衰退程度，並將銀髮聚寶盆相關生理監控技術導入台南榮家並測試效能，透過科技即時量測生理資訊並上傳至護理站，減少對長者的干擾，也減少照護者的人力負擔。