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大雨不斷！累積最大雨量在桃園大園、台北北投

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
哈格比颱風的影響下，台北行人被強風大雨襲擊，狼狽不堪。記者季相儒/攝影
哈格比颱風的影響下，台北行人被強風大雨襲擊，狼狽不堪。記者季相儒/攝影

今年第四號颱風哈格比颱風增強，從中午到下午2時是颱風最接近台灣的時候，北台灣地區受到颱風外圍環流影響，出現明顯強降雨，從今天下午下午2時最新資料，哈格比颱風強度略為增強，暴風半徑有略為擴大趨勢。

中央氣象局表示，哈格比颱風目前的位置在基隆東北方150公里的海面上，未來持續朝西北轉北北西移動，暴風圈已經進入台灣北部海面，中央氣象局持續針對台灣北部、東北部海面發布海上颱風警報。

中央氣象局資深預報員謝佩芸表示，今天在綠島已經出現11級強陣風、蘭嶼也有10級強陣風，台灣東北角和彭佳嶼也出現八到九級強陣風，提醒民眾，從事沿海、海上活動要注意安全。

謝佩芸表示，雨量累積到下午2時，北中南都有明顯降雨，北部地區受到颱風外圍環流影響，尤其是桃園以北降雨顯著，南部地區受到西南風影響，台南以南地區、嘉義，有持續一陣一陣驟雨出現；中部地區受到北風南風交會影響，有些對流發展，苗栗、台中、南投地區， 從清晨持續到下午都有比較強的降雨。

她表示，累積到今天下午下午2時，累積最大雨量出現在桃園大園188.5毫米、北投有179.5毫米，中午到下午時間，台北新北地區有超過90毫米以上短時強降雨；颱風中心已經在東北方海面上，環流與戴持續移入北台灣上空，尤其是桃園、新北台北，有比較強的對流移入。

謝佩芸說，中部以北雨帶，未來一、兩個小時影響仍明顯，預計要到傍晚以後中部以北的降雨有機會逐漸緩和，南部地區目前海面上有西南風帶來的對流移入，下半天後西南風還會持續增強，南部地區的降雨要持續到明天，明天西南風會轉為東南風，屆時，東南部地區也會降雨。

颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今(3)日台北市、新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，其他西半部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

此外，台灣東半部(含綠島、蘭嶼)、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生，今(3)日桃園以北沿海地區、基隆北海岸、綠島、蘭嶼及馬祖將有9級左右強陣風，前往海邊活動請注意安全。適逢大潮期間，台灣北部及東北部沿海低窪地區請慎防淹水。

受到颱風外圍環流，以及西南氣流影響，北中南降雨顯著。截圖自中央氣象局
受到颱風外圍環流，以及西南氣流影響，北中南降雨顯著。截圖自中央氣象局

哈格比颱風 氣象局

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