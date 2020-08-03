桃園設計獎 看見全國新生代設計師創意新能量

桃園市青年局昨天表示，2020桃園設計獎以「前衛設計」為題，共獲得518件作品響應，經過專業評審團評分，選出45組頂尖作品入圍決賽角逐金獎殊榮，合計頒發50萬元總獎金，也看見全國15到35歲新生代設計師們傑出的創意新能量。

桃園設計獎共分「視覺與商業設計」、「數位與多媒體設計」及「產品與工業設計」三大組別，為發掘桃園設計新血特別增設「高中設計之星組」，鼓勵桃園高中職廣設與多媒體科系學子投稿。評審團表示今年作品相當多元且搶眼，包括AR擴增實境的互動性作品，以社會關懷為出發的產品與工業創作，深具桃園在地色彩的多媒體影像等競爭激烈。

獲獎座和金獎的作品分別為視覺與商業設計組的「聚醮效應」，與數位與多媒體設計組的「一」、產品與工業設計組的「自動化高山症治療艙 AMSC+」、高中設計之星組-視覺與物件作品的「劉家古厝-燃藜第」及高中設計之星組-影像與多媒體作品的「我的平方」，評審團一致認為這些作品皆是一時之選。

「聚醮效應」團隊拿下視覺與商業設計組金獎及創新影響力-Simpany特別獎雙料得主，成員表示，這次得獎帶給他們很大的信心與動力，未來想繼續在台灣宮廟文化保存方面努力。高中設計之星組-視覺與物件作品金獎得主「劉家古厝-燃藜第」啟英高中陳同學也在賽後分享心得，表示想做出具有在地歷史及社會關懷色彩的作品，在選題時就費了很多功夫，耗時約半年才完成作品，在製作過程中也更加確定未來升學方向。

今年桃園主題獎得主「大溪遊記」團隊成員王同學也說，很驚喜作品受到評審的青睞，賽後也有大溪地方組織洽談合作，更是意外的收穫。