南部陣陣大雨第二天 水庫集水區卻多下小雨

曾文、南化等南部主要水庫今年春夏蓄水量低。昨晚到今天下午南部地區陣陣大雨，地方期待水庫能大量進水；不過水利署南部水資源局下午表示，過去一天降雨多在平地，到目前集水區進水沒有明顯增加，希望未來幾天颱風外圍環流能將雨量帶進集水區。

中央氣象局資料顯示，南部今年6月降雨量明顯偏少，約往年同期3成，7月還罕見無颱風，水情逐漸吃緊。昨天開始台南地區陣雨不斷，不過集水區降雨量並不多，曾文水庫今天到下午兩點下了11毫米雨量，南化水庫也僅26毫米。

南區水資源局表示，雖然目前集水區雨量有限，曾文及烏山頭水庫合計有近1.9億立方公尺，南化水庫透過越域引水蓄水量達94%，且8月進入汛期，目前評估後續水情是審慎樂觀，水利署已展開防汛部署。

水利署資料顯示，目前曾文水庫蓄水量不到歷年同期平均蓄水量約3億2000萬噸的一半；台南夏季重要降雨來源如西南季風、颱風等目前指標都偏弱，主要降雨多是午後局部雷陣雨，未來一季降雨推估，7月偏少至正常，8、9月接近正常。

不過南區水資源局副局長鄒漢貴指出，雖整個7月沒颱風，近期午後雷陣雨頻繁，目前水庫水情看來9月底前供水無虞，且氣象預測台南地區8月2日至5日台南地區出現強降雨的機會很大，水利署日前已召開防汛會議，目前南部已進入汛期，平常就要養成節約用水習慣，但水情還是樂觀。