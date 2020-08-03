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睽違86天！台日商務入境 全日空復飛松山羽田航線

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
全日空今天起復飛台北松山-日本羽田航線，航班編號NH852的全日空波音787-9客機從松山機場後推後地面人員向飛機揮手致意。記者季相儒／攝影
全日空今天起復飛台北松山-日本羽田航線，航班編號NH852的全日空波音787-9客機從松山機場後推後地面人員向飛機揮手致意。記者季相儒／攝影

睽違86天，全日空ANA今天復飛松山-羽田航線，原本這條熱門航線一周有14班、一日兩班， 但受到新冠肺炎疫情的影響，在今年5月8日飛完最後一班後暫時停航，到今天(8月3日)重新復航。

全日空表示，是因應日籍商務客，以及在日人返鄉需求，因此今天起，每周一、周五兩班由波音787－8客機復飛台北(松山)到東京(羽田)航線。

今天復飛航班NH851在中午12時30分左右，由羽田機場飛抵松山機場，由於哈格比颱風來襲，天氣不佳，飛機在機場上空盤旋多時，原本可搭載246位旅客的飛機，最後順利搭載50名旅客抵達松山機場；同時在下午1時30分，NH852搭載近100名旅客返回東京羽田機場，乘客不僅有商務客，也有帶著小孩的媽媽，除了戴口罩，也有人戴護目鏡以及手套。

由於國際間新冠肺炎疫情仍嚴峻，ANA推動安心搭乘方案「ANA Care Promise」，希望打造空中防疫新生活，旅客一下機，清潔人員、空服人員便戴著手套、以消毒水清潔擦拭座椅、餐盤、以及化妝室門把、手把處，讓旅客在最安心的情況下，享受舒適空中之旅。

ANA推動安心搭乘方案「ANA Care Promise」，希望打造空中防疫新生活，旅客一下機，清潔人員、空服人員便戴著手套、以消毒水清潔擦拭座椅、餐盤、以及化妝室門把、手把處，讓旅客在安心的情況下，享受舒適空中之旅。記者彭宣雅／攝影
ANA推動安心搭乘方案「ANA Care Promise」，希望打造空中防疫新生活，旅客一下機，清潔人員、空服人員便戴著手套、以消毒水清潔擦拭座椅、餐盤、以及化妝室門把、手把處，讓旅客在安心的情況下，享受舒適空中之旅。記者彭宣雅／攝影
睽違86天，全日空ANA今天赴飛松山羽田航線，乘客不僅有商務客，也有帶著小孩的媽媽，乘客不僅戴著口罩，也有人戴護目鏡以及手套。記者彭宣雅／攝影
睽違86天，全日空ANA今天赴飛松山羽田航線，乘客不僅有商務客，也有帶著小孩的媽媽，乘客不僅戴著口罩，也有人戴護目鏡以及手套。記者彭宣雅／攝影
ANA推動安心搭乘方案「ANA Care Promise」，希望打造空中防疫新生活，旅客一下機，清潔人員、空服人員便戴著手套、以消毒水清潔擦拭座椅、餐盤、以及化妝室門把、手把處，讓旅客在安心的情況下，享受舒適空中之旅。記者彭宣雅／攝影
ANA推動安心搭乘方案「ANA Care Promise」，希望打造空中防疫新生活，旅客一下機，清潔人員、空服人員便戴著手套、以消毒水清潔擦拭座椅、餐盤、以及化妝室門把、手把處，讓旅客在安心的情況下，享受舒適空中之旅。記者彭宣雅／攝影
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ANA推動安心搭乘方案「ANA Care Promise」，希望打造空中防疫新生活，旅客一下機，清潔人員、空服人員便戴著手套、以消毒水清潔擦拭座椅、餐盤、以及化妝室門把、手把處，讓旅客在安心的情況下，享受舒適空中之旅。記者彭宣雅／攝影

松山機場 新冠肺炎

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