解封後首場萬人演唱會 小巨蛋防疫三原則

台北小巨蛋主場館8月8日將舉辦疫情解封後，首場萬人演唱會活動，由於台灣陸續爆出零星確診個案，防疫工作面臨大挑戰。台北捷運公司表示，進場欣賞表演觀眾務必遵守防疫3原則，包括「自行準備口罩並全程佩戴、量測體溫、實聯(名)制登錄」。

北捷表示，當天入場觀眾須落實相關防疫程序，才能入場，並請提前進場；進場前，除檢查門票之外，另請備妥臺北隨行碼或身分證，供工作人員掃瞄完成實聯(名)制登錄，以加快進場速度。

台北捷運公司表示，小巨蛋場館第一線服務人員值勤也會全面量測體溫及戴口罩，並針對觀眾接觸較頻繁區域加強消毒頻率，每場活動結束後，觀眾席也會進行全區清潔及消毒。

小巨蛋提醒，配合中央及北市府防疫政策，觀眾進場欣賞表演須出示臺北隨行碼myCode或身分證，完成實聯(名)制登記後才能入場。建議民眾可以事先申請臺北隨行碼myCode，就可以快速通關。申請步驟非常簡單，以手機掃描QRCode或連結網站(https://mycode.gov.taipei)填寫個人資料，收到認證簡訊並取得個人臺北隨行碼(QRCode)後，存至手機相簿中，即完成申請。