4大類27人入圍 台灣文學獎創作獎8月29日揭曉

由國立台灣文學館主辦的台灣文學獎創作獎，入圍名單今天出爐，共有4大類27人入圍，今年同時是首度4大類同時舉辦徵獎，其中台語文學類的競爭最激烈，8月29日將在文學館舉辦頒獎典禮，揭曉得獎名單。

台文館表示，往年都是劇本與母語文學（分台語、客語、原住民華語）兩大類輪流舉辦創作獎徵獎，今年則是兩類一起舉辦，今年台語文學的競爭相對激烈，共有52篇作品參賽，客語文學、原住民華語文學與劇本3種，各有22篇作品角逐獎項，共計118件，各種創作均比往年增加更多投稿者。

台文館表示，呼應國家語言法的落實，推廣母語是社會共識，而文學創作也是語言政策的實踐，之前辦理劇本創作徵獎已有14年、母語文學的徵選也有13年，多年的徵獎推廣與努力，劇本、客語、台語及原住民華語文學的創作都維持一個可預期的質量，因此，今年一改過去輪辦的情形，特別讓各語群和文類一次同台競逐。

台語、客語、原住民華語文學與劇本4項決選會議，均由台文館長蘇碩斌召集。劇本類獎項的評審涵蓋劇場實務界、學術界及創作者，希望透過不同背景的文本閱讀分析，評選出更切合產業的優質劇本。台語、客語與原住民華語這三類母語創作的評選會議，也邀請了母語專家學者及創作者與評，希冀提供更多元與審慎的角度。

蘇碩斌表示，此次多元語群與多種文類於同一年度全數辦理，執行過程深具挑戰。8月29日（六）下午，邀請文學愛好者一起至台文館演講廳參與贈獎典禮，給得獎者禮讚，更希望有更多人投入台灣文學創作，一起為提升劇本與各母語文學創作的質與量而努力。

［2020臺灣文學獎創作獎入圍名單］

●劇本創作獎 入圍名單

徐瑋佑《竹蜻蜓》

馮勃棣《蘑菇》

張敦智《沈默是今Cut Out》

●客語文學創作獎 入圍名單

─新詩

林益彰〈紅紅个瀰濃–敬文人鍾理和〉

傅素春〈無･在〉

胡親仁〈三十七禮拜个徽章〉

王興寶〈放生桃花源〉

─散文

鄧榮坤〈兩分地〉

─小說

張㨗明〈1945.問仙〉

林彭榮〈啞伯个田〉

葉國居〈撞走〉

曾俊鑾〈馬仔山下个秘密〉

劉玉蕉〈阿滿〉

●臺語文學創作獎 入圍名單

─新詩

陳俐雯〈夢，停跤〉

杜信龍〈你留佇桌仔頂的紙條仔〉

─散文

林連鍠〈望後冬〉

─小說

王永成〈阿猴〉

陳正雄〈毋-捌--ê〉

●原住民華語文學創作獎 入圍名單

─新詩

黃璽〈颱風後的明隧道〉

邱立仁〈有光的地方〉

游悅聲〈Tmmyan〉

─散文

潘貞蕙〈背著星夜行走〉

程廷〈家的流速，回家或離家的沒語季〉

游以德〈教會我的事〉

─小說

陳宏志〈Puniq Utux〉

劉柳書琴〈高高在下〉

潘鎮宇〈瑪沙給〉