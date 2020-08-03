4大類27人入圍 台灣文學獎創作獎8月29日揭曉
由國立台灣文學館主辦的台灣文學獎創作獎，入圍名單今天出爐，共有4大類27人入圍，今年同時是首度4大類同時舉辦徵獎，其中台語文學類的競爭最激烈，8月29日將在文學館舉辦頒獎典禮，揭曉得獎名單。
台文館表示，往年都是劇本與母語文學（分台語、客語、原住民華語）兩大類輪流舉辦創作獎徵獎，今年則是兩類一起舉辦，今年台語文學的競爭相對激烈，共有52篇作品參賽，客語文學、原住民華語文學與劇本3種，各有22篇作品角逐獎項，共計118件，各種創作均比往年增加更多投稿者。
台文館表示，呼應國家語言法的落實，推廣母語是社會共識，而文學創作也是語言政策的實踐，之前辦理劇本創作徵獎已有14年、母語文學的徵選也有13年，多年的徵獎推廣與努力，劇本、客語、台語及原住民華語文學的創作都維持一個可預期的質量，因此，今年一改過去輪辦的情形，特別讓各語群和文類一次同台競逐。
台語、客語、原住民華語文學與劇本4項決選會議，均由台文館長蘇碩斌召集。劇本類獎項的評審涵蓋劇場實務界、學術界及創作者，希望透過不同背景的文本閱讀分析，評選出更切合產業的優質劇本。台語、客語與原住民華語這三類母語創作的評選會議，也邀請了母語專家學者及創作者與評，希冀提供更多元與審慎的角度。
蘇碩斌表示，此次多元語群與多種文類於同一年度全數辦理，執行過程深具挑戰。8月29日（六）下午，邀請文學愛好者一起至台文館演講廳參與贈獎典禮，給得獎者禮讚，更希望有更多人投入台灣文學創作，一起為提升劇本與各母語文學創作的質與量而努力。
［2020臺灣文學獎創作獎入圍名單］
●劇本創作獎 入圍名單
徐瑋佑《竹蜻蜓》
馮勃棣《蘑菇》
張敦智《沈默是今Cut Out》
●客語文學創作獎 入圍名單
─新詩
林益彰〈紅紅个瀰濃–敬文人鍾理和〉
傅素春〈無･在〉
胡親仁〈三十七禮拜个徽章〉
王興寶〈放生桃花源〉
─散文
鄧榮坤〈兩分地〉
─小說
張㨗明〈1945.問仙〉
林彭榮〈啞伯个田〉
葉國居〈撞走〉
曾俊鑾〈馬仔山下个秘密〉
劉玉蕉〈阿滿〉
●臺語文學創作獎 入圍名單
─新詩
陳俐雯〈夢，停跤〉
杜信龍〈你留佇桌仔頂的紙條仔〉
─散文
林連鍠〈望後冬〉
─小說
王永成〈阿猴〉
陳正雄〈毋-捌--ê〉
●原住民華語文學創作獎 入圍名單
─新詩
黃璽〈颱風後的明隧道〉
邱立仁〈有光的地方〉
游悅聲〈Tmmyan〉
─散文
潘貞蕙〈背著星夜行走〉
程廷〈家的流速，回家或離家的沒語季〉
游以德〈教會我的事〉
─小說
陳宏志〈Puniq Utux〉
劉柳書琴〈高高在下〉
潘鎮宇〈瑪沙給〉
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言