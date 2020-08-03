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腹主動脈瘤如未爆彈 破裂險些要老婦人的命
80歲的吳姓老婦人長了10公分腹主動脈瘤渾然不覺，日前爆裂大出血休克，急診緊急主動脈微創支架修補手術，老婦人術後恢復良好，並順利出院，醫師提醒腹主動脈瘤幾乎沒有什麼症狀，就像體未爆彈，一旦破裂就可能要命，必須特別注意。
吳老婦人7月中旬因為腹痛休克，被送至大千綜合醫院急診，到院時失去意識，血壓僅剩40毫米水銀，醫師診斷「腹部大動脈瘤破裂併內出血」，急救穩定生命跡象後，心臟血管外科團隊進行主動脈微創支架修補手術，成功救治老婦人。
大千醫院心臟外科主任楊智鈞表示，腹主動脈瘤就像是體內的未爆彈，除了可以從躺著時摸肚子感覺有一顆球在跳之外，幾乎沒有其他症狀，若腹主動脈瘤發生破裂出血造成休克，死亡率高達9成，即便馬上送至醫院開刀，死亡率也接近40%。
建議65歲以上、高血壓、抽菸、具心血管疾病的病人，每年做一次腹部超音波檢查，才能早期發現、早期治療，若超音波檢查發現有腹主動脈瘤時，5公分以下可定期追蹤，超過5公分則需手術處理，分傳統開腹手術及微創支架修補手術，可與醫師討論後，選擇適合的治療方式。
楊智鈞說，若身邊長輩突然發生劇烈腹痛，合併休克、意識喪失等狀況，則必須高度懷疑是腹主動脈瘤破裂引起，務必要盡快送醫、就近治療。
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