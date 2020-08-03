奧地利音樂節開幕 加強防疫歡慶百年

儘管世界各地因疫情取消無數場活動，但享譽國際的奧地利薩爾茨堡音樂節依舊如期舉行，慶祝100週年。而為了對抗疫情，薩爾茨堡音樂節主辦方已縮小音樂節規模，並表示，會實施嚴格的防疫措施，包括觀眾入場前戴口罩、取消中場休息及餐飲服務等。

據《歐洲新聞台》報導，享譽國際的奧地利薩爾茨堡音樂節於8月1日隆重開幕，這場音樂盛會將持續至8月30日，預計有110場演出，目前已售出8萬張門票。演出由理查德‧施特勞斯的著名歌劇《埃萊克特拉》打頭陣，每年都會表演的經典神秘劇《每個人》也如期演出。

據《Republic World》報導，受疫情影響，薩爾茨堡音樂節的主辦方表示，演出已從200場減至110場，並會實施嚴格的防疫措施，包括售出的8萬張門票都採取實聯制、觀眾入場前須戴口罩、取消中場休息及餐飲服務。另外，無法與同事維持3英尺（約1公尺）距離的表演者、音樂家，必須定期接受病毒檢測。

薩爾茨堡音樂節由莫札特基金會始創於1877年，以演奏莫札特的音樂作品為初衷；1920年8月22日，來自奧地利薩爾茨堡的詩人、劇作家雨果·馮·霍夫曼斯塔爾的神秘劇《每個人》在大教堂廣場首次上演，為現代薩爾茨堡藝術節拉開序幕，並成為音樂節的固定演出曲目。

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