國衛院打造第一台國產腦部MRI 神經連結清晰可見

精神疾患在各國盛行率都逐年升高，平均每十人就有一人，因此先進國家都在追求更先進的腦部造影儀器，以分析這些疾病的腦部異常特徵。目前國內醫療院所所用的磁振造影掃描（MRI）儀器都是進口也沒有專照腦部的。不過國家衛生研究院已突破限制，打造全台灣第一台自主研發的「多尺度腦連結體3T磁振造影系統平台」，可望兼具大幅縮短檢查時間、超高解析度影像等優點， 有助精神疾患的早期的診斷和預測。

與國衛院研發團隊密切合作的台大醫院影像醫學部兼任主治醫師曾文毅表示，腦部是一個「連結體」，有一千億個神經元，神經元之間連結高達一兆個，包括結構的連結以及功能的連結，人類才能有才衍生出各式各樣的認知功能。

曾文毅表示，腦連結體如果不完整、不健全，就會產生很多腦的疾病，包括思覺失調、自閉症、過動症、失智症、憂鬱、成癮等疾病，在腦連結體的都可以看到不同的異常特徵。在腦連結體造影技術的支持下，有助探討不同疾病與腦連結體異常特徵的相關性，進而促成早期的診斷和預測。

曾文毅表示，ＭRI需做照腦部的病人很多，佔了高達一半，但現有MRI掃描儀都是全身適用，如果要照頭部，得另外加裝線圈。如果未來MRI儀器的市場價格能夠下降，醫療院所可能會考慮獨立被擲一台專用於腦部的MRI。

國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所副研究員郭立威表示，MRI是利用人體70%是水的特性，偵測人體內的水分子來造影。需要用到以「特斯拉（T）」為單位的超強磁場。1T是就是1萬個高斯，地磁只有0.5高斯，所以MRI儀器有很強的磁場，金屬物都不能靠近。

郭立威表示，更強的T2線圈系統是國際趨勢，所以團隊克服萬難，成功裝置重達一噸的強大T2線圈，磁場強度高於醫療院所MRI儀器的3倍到10倍，符合安全規範之餘，能提供高解晰度影像，是此自主研發系統的一大優勢，對於臨床轉譯研究的進行有極大幫助。