湖山水庫降雨水位上升 遊客親臨捕捉湖光山色

5、6月中旬的梅雨鋒面連日降下豪雨，本月1日受到低壓帶影響，各地出現短暫陣雨或雷雨及午後降雨，雲林縣湖山水庫蓄水量也倍增，目前蓄水量已超過5040萬噸，湖山水庫管理中心主任李炎任表示，一波接一波的雨勢為中部地區帶來豐沛雨量，主要供應民生用水的湖山水庫用量也足夠無虞。

李炎任說，湖山水庫2016年開始蓄水，滿水位為5085萬立方公尺。去年6月首度出現滿水位211.5公尺，持續到同年10月7日水位下降，10月進入枯水期後就未再進水；今年5月20日水庫水位高度降至183.63公尺，蓄水量剩976.89萬噸，僅滿水位的19.21%。

根據湖山水庫水情統計資料顯示，湖山水庫至今天上午止，水位已上升至211.28公尺，有效蓄水量5040.63萬立方公尺，蓄水率99.1%，和5月20日183公尺，水庫蓄水率19.21%相比，有效蓄水量成長約4063.74萬立方公尺。

李炎任表示，水庫平時供應民生用水約19至20萬立方公尺，近日水情較好供應23萬噸。目前水庫接近滿水位，根據中央氣象局預估將會再有一波雨勢，水庫現階段採取降一點水位，保留防洪空間，若有持續降雨則不引水、持續供水。