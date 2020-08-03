虱目魚產地與市價落差大 高市府組查價小組調查

虱目魚價格容易產生波動，今年又因疫情關係導致價格低迷，不過產地價格與市場卻有不小落差，養殖漁民質疑盤商賺飽飽、漁民卻苦哈哈。高市府海洋局表示，依據漁業署指示，將會同相關單位組成聯合查價小組，本周內要針對虱目魚價格下跌現象展開調查。

疫情影響台灣農漁產品出口，以往高價的龍膽石斑、龍虎斑與青斑等魚產品不再高不可攀，連大賣場也能買到平價石斑魚。漁民卻發現，虱目魚近日產地價格跌至成本價每台斤40元以下，市場上的虱目魚肚每份動輒80至百元，跟產地價高時期差不多，市場價格未反映產地價格。

高雄虱目魚集中在彌陀、湖內與岡山一帶，立委邱志偉日前邀請漁業署下鄉座談，漁民紛紛發言表達不滿，認為此現象不合理。彌陀區漁會總幹事林子清說，彌陀區養殖業以虱目魚為大宗，總面積約350公頃，生產成本比其他產地略高，這陣子振興券與三倍券帶動下，魚產品銷售有起色，但仍緩不濟急；虱目魚在產地端與售價端價格不合理，應該要追查遏止歪風。