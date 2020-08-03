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血糖失控引來黃斑部病變 開車載客眼前突然一片黑

聯合報 / 吳貞瑩
馬偕醫院眼科主治醫師周宜德。圖／王柏云攝影
馬偕醫院眼科主治醫師周宜德。圖／王柏云攝影

血糖控制不佳可能衍生全身大小血管病變，發生在眼睛可能影響視力，嚴重者造成失明。一名50多歲的計程車司機，每天在大台北地區跑車，一日突然眼前發黑，他以極模糊的視力緩緩開車到附近醫院就醫，所幸平安抵達，醫師與護理師得知他在幾乎沒有視力的情況下開車，相當驚訝。

經檢查，原先就罹患糖尿病的他，可能因控糖不佳造成黃斑部病變，當下血糖值高達400mg/dL，比建議標準高出兩、三倍之多。

新生血管 如不定時炸彈

馬偕醫院眼科主治醫師周宜德表示，黃斑部位於眼球後方視網膜正中心，滿布感光細胞，接收到影像訊息，隨即傳至腦部成像。黃斑部除了會隨著年紀增長而老化受損，臨床常見因高度近視拉長眼軸、影響視網膜結構，還有糖尿病患者血糖控制不佳而致病。

周宜德解釋，長期高血糖易使血管內皮生長因子過度表現，長出不該新生的血管。這些新生血管脆弱而容易造成組織液滲漏或出血，進而引起黃斑部水腫，影響視覺訊息接收與成像。出血點猶如不定時炸彈，可能漸漸變大影響視力，倘若破裂更可能引起黃斑部或玻璃體出血，「患者可能一覺醒來，就看不見了。」

糖尿病患 定期檢查眼底

中華民國糖尿病衛教學會與國衛院去年出版台灣糖尿病年鑑指出，2014年，我國糖尿病患者人數超過220萬人，隨著人口老化，持續攀升。周宜德在臨床上，發現糖尿病合併黃斑部病變的患者增加，其中不乏青壯年族群和血糖控制不好或是病程時間長有關。他提醒，糖尿病患者積極控糖，且要定期檢查眼底健康。

黃斑部病變會先影響中心視力，因此糖尿病患者、高度近視者、年長者等，平日可注意視野中心是否有黑影、視物是否變形，也進一步可透過阿姆斯勒（AMSLER）方格表或家中小方格磁磚牆面自我檢查。視力模糊、視力減退、色覺異常等情形也須警覺，及早就醫接受評估。

及早用藥 減少回診次數

周宜德說，早期黃斑部病變治療使用雷射或光動力療法，讓不正常的新生血管萎縮。針對糖尿病引起的黃斑部病變，臨床上常於患者眼內注射抗血管新生藥物（Anti-VEGF），抑制新生血管生長。據統計，患者用藥後回診次數減少，六成患者用藥後可將治療間隔拉長為三個月，四成患者可拉長至四個月。

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