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爬個樓梯就覺得累 長者宅在家當心衰弱症上身

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
中正區健康服務中心拍攝「宅在家，不能不動」系列影片，讓長者在家也能做運動。圖／台北市衛生局提供
中正區健康服務中心拍攝「宅在家，不能不動」系列影片，讓長者在家也能做運動。圖／台北市衛生局提供

新冠肺炎疫情期間，全台各地不少社區關懷據點暫停活動，照顧者與長者無處可去，壓力爆鍋，長者也因長期在家變得懶洋洋，台北市中正區健康服務中心主任張惠美表示，長者宅在家活動量驟減，恐有衰弱症情況，除藉由3項檢測評估，還可透過飲食及運動改善、脫離衰弱症。

高齡90歲的蔡奶奶平時會積極參與社區活動，但疫情因素讓她幾乎不敢出門，因此變得懶洋洋，什麼事情都不想做，甚至連簡單的家事都容易疲倦，爬樓梯更是累人，經檢測後才發現已屬衰弱症前期。

根據衛福部發布的老人狀況調查報告顯示，65歲以上有14.38%長者出現衰弱前期症狀、3.14%達衰弱期狀態；中正區健康服務中心指出，衰弱不是疾病，而是一種狀態。

有衰弱症的長者較易發生跌倒、骨折、甚至失能情況，而患有糖尿病高血壓失智症憂鬱症、心臟疾病、慢性腎臟病等患者，都是容易出現衰弱症的高風險族群。

張惠美表示，民眾可利用台北市衛生局推出的簡易「長者衰弱評估表」，藉由3項自我檢測可初步得知是否有衰弱情況。

檢測內容包含在沒有刻意減重下，體重是否比1年前減少超過3公斤、不用手支撐下，無法從椅子上站起來5次，以及經常感覺對事情提不起勁。若上述3項符合其中1項，即表示長者已處於衰弱前期，若符合2項或2項以上者，則達衰弱狀況。

然而，衰弱症是可以透過飲食及運動專業指導達到改善，愛迪樂治療所職能治療師莊政修指出，飲食方面要攝取足夠熱量與優質蛋白質。

運動方面則建議每周運動3次、每次30至45分鐘、維持5個月以上訓練，不僅可增加長者肌力及肌耐力，還能改善柔軟度及平衡感，循序漸進即可脫離衰弱症。

中正區健康服務中心表示，今年也開辦3期「動齡奇肌」課程，活動持續至12月，報名課程可電洽服務中心，另外，為讓在家長者也能一起做運動，還拍攝「宅在家，不能不動」系列影片，不僅能跟著物理治療師或職能治療師一起做運動，還能跟營養師學習電鍋製作簡單營養的銀髮健康料理。

愛迪樂治療所職能治療師莊政修指出，透過飲食及運動改善、脫離衰弱症。圖／台北市衛生局提供
愛迪樂治療所職能治療師莊政修指出，透過飲食及運動改善、脫離衰弱症。圖／台北市衛生局提供
台北市中正區健康服務中心主任張惠美表示，長者可透過3項檢測得知是否有衰弱症情況。圖／台北市衛生局提供
台北市中正區健康服務中心主任張惠美表示，長者可透過3項檢測得知是否有衰弱症情況。圖／台北市衛生局提供

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