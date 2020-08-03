便當店配菜之王是誰？ 網友狂推2道：不踩雷

台灣外食方便路上也隨處可見各式各樣的便當店，有網友非常好奇大家最喜歡的便當配菜有哪些便在網路上發文詢問眾人的想法，文章發出後吸引許多網友討論，網友也不吝嗇大方分享不踩雷的必夾配菜。

有網友在「Ptt WomenTalk」指出他曾與朋友討論便當配菜中最不喜歡的料理是三色豆、苦瓜和茄子，不過這些菜色卻都是便當店家最常見到的配菜；但提到最喜歡的配菜，原po則說最喜歡涼拌海帶絲，因為它的口感清爽能幫助平衡主菜的油膩感，才會被他列為摯愛名單，而他也相當好奇其他網友平時最喜歡選擇什麼樣的便當配菜，於是發文詢問大家的想法。

貼文曝光後，最多網友推薦的配菜是蒸蛋、螞蟻上樹等，不少人表示如果店家有這些配菜一定會夾，甚至有網友認為各種烹調方式的蛋都是他的首選，因為踩雷的機會比較低。其次也有人推薦麻婆豆腐、高麗菜、豆乾、魯蛋等。