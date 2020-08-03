日月潭騎上玉山阿里山 日管處首度安排高難度挑戰路線

日月潭是入選全球十大最美自行車道的著名風景區，今年疫情解封以來，日管處宣布今年首次舉辦「日月潭-塔塔加-阿里山挑戰」，從台灣中心點出發，一路騎上玉山塔塔加鞍部並再加碼約20公里，直達阿里山森林遊樂區，全程近100公里，一次從中央山脈的山腳爬上玉山山脈，再橫越到阿里山。

日管處表示，「日月潭Come! Bikeday」是今年全台自行車節主軸活動之一，百公里的全程，總爬升約2706公尺，是一條非常有難度的高級挑戰路線，適合喜歡挑戰爬坡的騎士們，前來挑戰台灣公路海拔2610公尺的第二高頂點，不但可攻上玉山塔塔加鞍部，同時測試一下自己百公里高山的實力。

2020日月潭Come! Bikeday自行車活動將於10月31日、11月1日於日月潭向山遊客中心出發，今年度共推出「日月潭-塔塔加-阿里山挑戰」、「環潭挑戰遊」、「自行車道逍遙遊」以及「兒童滑步車趣味賽」4項分組活動，並自即日起開放網路報名至9月30日或額滿截止。

日管處指出，日月潭不只是湖光山色的風景區，自環潭自行車道入選全球十大最美車道以來，近年來在萬人泳渡的帶動下，是國內才有完整的運動旅遊聖地，路跑、自行車及泳渡外，最近更推出最親水的水上活動，而自行車活動多條路線及分級挑戰，不論是專業車友，或是親子悠遊，都值得國人來親身體驗。