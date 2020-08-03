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台灣自主研發磁振造影系統 助精神疾病診斷

中央社 / 台北3日電

國家衛生研究院今天表示，台灣已完成第一台自主研發的「多尺度腦連結體」3T磁振造影系統平台，未來對於腦神經疾病、神經退化性疾病或精神疾病診斷與治療將有極大助益。

國家衛生研究院與國立台灣大學醫學院合作，完成這項針對大腦結構的3T磁振造影系統平台，未來將可透過不同尺度的梯度磁場系統，進行臨床應用及臨床前動物模式的影像研究。

國衛院表示，目前大約每10人就有1人受精神相關疾病所困擾，透過大腦的腦連結體磁振造影掃描，將有助於解構連結大腦神經元細胞之間的複雜結構，如何透過腦連結體進行溝通與聯繫，進而影響認知功能與行為。

國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所長林峯輝表示，這套磁振造影系統平台的特點在於其多尺度與高解析的掃描能力，透過強度高於一般醫療院所的臨床磁振造影系統3倍以上大尺度梯度磁場，能夠擷取高解析度腦連結體影像。

林峯輝說，此套系統平台也搭載強度高於臨床磁振造影系統10倍以上的小尺度梯度磁場，其解析度可達數十至數百微米等級（頭髮約100微米），非常適合用於臨床前動物模式的影像研究。

生醫工程與奈米醫學研究所生醫影像團隊副研究員郭立威表示，這套系統平台是由國衛院團隊自主研發整合，充分掌握其關鍵核心技術與平台擴充性，有助提升台灣高階醫學影像設備技術能量。

郭立威指出，透過此套系統平台找到與各種神經或精神疾病相關的連結異常，對於腦神經疾病、神經退化性疾病或精神疾病診斷與治療將有極大助益。

國衛院指出，目前系統平台已陸續完成10多件產學研單位所委託的影像研究案。此系統研究成果陸續發表於2019年 PLoS One、Journal of Magnetic ResonanceImaging 及 NMR in Biomedicine等國際知名期刊。

奈米 台灣大學 醫學院

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