輕颱哈格比最靠近時刻！增強又擴大為北台帶進強風豪雨

輕度颱風哈格比從台灣東北角海面掠過，雖然不會登陸台灣，卻因強度持續增加、暴風半徑擴大，目前距離台灣最近，為北台灣帶來強風豪雨。

中央氣象局指出，哈格比早上11時的中心位置在基隆的東北東方約 150 公里之海面上，以每小時22公里速度，向西北轉北北西前進。近中心最大風速每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，七級風暴風達到半徑80公里。

根據氣象局最新資料顯示，哈格比的暴風圈已進入臺灣東北部海面及北部海面並構成威脅，預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有略擴大的趨勢。

天氣風險WeatherRisk臉書指出，受到外圍環流影響，現在到中午北部的風雨是最明顯的時候，一條條螺旋雨帶打進來，都會造成間歇性的強風大雨。