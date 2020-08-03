逛菜市被滾落西瓜撞到胸口 醫說需住加護病房阿嬤聽呆

一名60歲阿嬤到急診掛號表示剛剛買西瓜時，西瓜滾下砸到胸口本來沒事，但回家後卻胸口劇痛、冒冷汗，趕緊到醫院就診，經電腦斷層檢查診斷為主動脈剝離，醫師表示須立即開刀住加護病房。

衛生福利部桃園醫院副護理長楊子慧表示，阿嬤聽到自己的病況直呼「西瓜撞到需要開刀住加護病房喔？」覺得相當不可思議，難以置信只是被西瓜砸到竟這麼嚴重。

楊子慧解釋，主動脈剝離是一種急性心血管疾病，由於主動脈血管擁有多層結構，然而某些因素會使血管內膜出現裂縫，血液會從裂縫溢出至中膜，產生新的血液流動空間，醫學上稱為「假腔」，一旦血液流入假腔，原先主動脈的血流將會減少，影響身體其他部位的供血量，導致器官缺血。

楊子慧提醒，主動脈剝離的典型症狀為胸痛，患者會感覺有股力道在撕扯胸腔，痛覺還可能蔓延至上背部，依缺血部位不同，可能會出現腹痛、腰痛、昏倒、無法說話、失去視力、半側肢體無力、呼吸困難、單側脈搏微弱等，最嚴重的情況是主動脈破裂，死亡率極高。

至於如何預防罹患主動脈剝離？楊子慧說，民眾平時可以自行監控高血壓，包括定期監測血壓，必須遵照醫囑，切勿自行減藥或停藥，飲食原則也須「少油、少鹽」，並留意體重是否在標準值內。另外，吸菸會導致血管收縮、血壓上升、血管硬化等後果，提升管壁破裂的機率，最好要戒菸。