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他年輕時扛兩家計靠菸檳和客戶搏感情 罹癌人生大轉變

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
公先生投入陽光基金會志工，分享口腔癌的心路歷程。圖／陽光基金會桃竹苗中心提供
公先生投入陽光基金會志工，分享口腔癌的心路歷程。圖／陽光基金會桃竹苗中心提供

桃園從事石材工作的公方博年輕時為扛兩個家庭經濟，以香菸檳榔交際客戶維持關係，長年下來確診罹患口腔癌第四期，切除病灶導致明顯顏損。他近年投身陽光基金會口腔癌防治宣導志工，以自身經歷勸戒他人，「公大哥」至今向7000多人講述他的故事，感動、勵志許多人。

陽光基金會桃竹中心表示，父親節將近，有一群藍領爸爸，為給家人溫飽與安穩的生活，工作仰賴菸檳交際或提神功效致罹患口腔癌，家庭也因此陷入困境。陽光提供口腔癌病友身心重建服務，與公先生在父親節前夕呼籲一同守護爸爸的口腔健康。

身為長子的公方博19歲那年父親驟逝，他扛起家計和扮演父親的角色努力賺錢供弟妹升學，直到結婚成家養育子女，仍擔負著兩個家庭的開銷，為維持良好的客戶關係以利養家，他不得不以菸檳交際。民國99年確診口腔癌第四期，身為家中支柱的他心想「如果就這樣離開了，我的家人怎麼辦？」經歷手術與之後33次放射線治療，100多天的日子受盡折磨，女兒的話「爸爸不要擔心，接下來換我撐住你」讓他找到努力的動力。

好不容易找回生活與工作的腳步，癌細胞卻在106年再度復發，再一次手術後公方博醒來看到自己的模樣，淚水奪眶而出，感嘆「覺得快要連活下去的勇氣都沒了」，手足無措的他除了家人的陪伴，此時陽光基金會社工也和治療師提供復健服務，逐步改善喝水會嗆到、說話不清、無法吞嚥等問題，幫助他提升術後生活品質與信心。

經歷罹癌的切身之痛和獲得社工幫助，公方博決定投身陽光基金會口腔癌宣導志工隊，與陽光社教人員踏遍桃園與新竹地區的學校、社區與職場，以自身經歷勸戒他人，減少因口腔癌而造成的家庭憾事，「希望大家早知道菸檳的傷害，不要像我一樣那麼痛苦」。

陽光基金會桃竹中心林瑞嬌主任表示，每一位口腔癌病人背後，都是一個個家庭，當經濟支柱的父親倒下了，影響的層面不只是醫療與照顧問題，更是對家庭全面的影響。父親節除了表達對爸爸的感謝與愛，也要提醒爸爸口腔健康的重要，有菸檳習慣的父親，更要定期到醫院或衛生所進行免費口腔黏膜篩檢，早期確診治療，存活率將大大提升。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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