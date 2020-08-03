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英國男子手臂長陰莖 醫師：糖尿病患要注意

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
英國45歲機械工麥克唐納長期會陰感染發展成敗血症，導致手指、腳趾和生殖器發黑，生殖器更於2014年掉落，儘管他接受生殖器重建，但最終手術因為各種理由不停往後延遲，導致他成為世界第一位前臂有著生殖器的男人。圖／翻攝thesun.co.uk
英國45歲機械工麥克唐納長期會陰感染發展成敗血症，導致手指、腳趾和生殖器發黑，生殖器更於2014年掉落，儘管他接受生殖器重建，但最終手術因為各種理由不停往後延遲，導致他成為世界第一位前臂有著生殖器的男人。圖／翻攝thesun.co.uk

英國一名45歲男子因為嚴重敗血症，失去陰莖醫師幫助他重建、並種植在手臂上，成為全球第一個手臂上長著生殖器的男人，台南郭綜合泌尿科醫師梁景堯表示，會失去生殖器，主要是「弗尼爾氏壞疽」造成，通常發生在糖尿病患者身上，如果沒有控制好血糖、又長時間坐著，可能就會突然發生，感染會陰部，主要發生在男性，但女性也有病例。

梁景堯表示，這種病例不多，但偶而都會看到，特別是年節時，糖尿病患者吃多了，沒有控制好血糖，加上長時間坐著打麻將，血液循環不佳而引發。

他表示，英國的個案由於相當特殊，之前已有了解，應該也是因為糖尿病沒有控制好，引發弗尼爾氏壞疽，並進一步造成敗血性休克，不僅會陰感染，腳趾、手指等末稍也都壞死，現在恢復良好，命可以說是撿回來的。

弗尼爾氏壞疽是一種病程快速又猛暴的壞死性筋膜炎，經常發生在肛門、會陰和外生殖器周邊等，死亡率高達3成。而糖尿病患者因為免疫力差，很容易感染，通常發生在下肢。

他表示，多數弗尼爾氏壞疽患者是感染陰囊，整個陰囊必須拿掉，但因睪丸另有血液供應，不受影響，不過由於病情嚴重，一旦發生醫師還是會以保命為主，即使生殖器受損也通常不會重建，而且多數患者年齡比較大。

他指出，重建陰莖主要是重大外傷或是女變男的變性人，而通常會在陰莖的附近取皮重建，一部分的皮瓣還連在原來的組織，所以成功機率比較高，一次手術就可以完成；如果附近無法取皮，要取比較遠端的皮，就必須要先「種」在腹部等地方，等到血管等組織長得差不多，再種回會陰，不過通常會種在腹部等地方比較不會被看見，英國醫師會選擇種在手臂上，可能有相關的考量，因為是取手臂的皮瓣重建，就近種在手臂上。

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