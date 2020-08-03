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輕颱哈格比「擦過」東北角 各國預測路徑幾一致

聯合新聞網 / 綜合報導
國家災害防救科技中心（NCDR）整理各國預測輕颱哈格比的行進路徑
國家災害防救科技中心（NCDR）整理各國預測輕颱哈格比的行進路徑

輕度颱風哈格比今天距離台灣最近，中央氣象局今天針對全台11縣市發布大雨特報，預估未來12小時達到最大強度。據國家災害防救科技中心的路徑圖，各國預測哈格比的動向幾乎一致，從台灣東北角掠過，直撲中國大陸，並不會登陸台灣。

國家災害防救科技中心（NCDR）整理各國預測輕颱哈格比的行進路徑，大致方向相去不遠，皆是從台灣東北角海面掠過，約在4日登陸中國大陸，暴風半徑並未碰觸台灣，其中中央氣象局預測的路徑離台灣最遠。

氣象局針對台灣東半部(含綠島、蘭嶼)、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生，今日桃園以北沿海地區、基隆北海岸、綠島、蘭嶼及馬祖將有9級左右強陣風，前往海邊活動請注意安全。適逢大潮期間，台灣北部及東北部沿海低窪地區請慎防淹水。

「台灣颱風論壇 天氣特急」臉書粉絲團指出，哈格比影響有限，從颱風路徑以及強度資料來看，哈格比颱風暴風圈不碰觸到陸地的機會高。強度部分，雖然有在增強，但增強幅度很有限，估計最接近台灣的時候還是輕颱。離颱風最近的基隆北海岸，預計會是這次風雨最明顯的地方，今天一整天都會有間歇式大風大雨。

【交通部航港局通報】

1.受哈格比颱風影響，本日(8月3日)共有4航線，計42航次停航：

(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

(2)富岡-蘭嶼：全部停航(8航次)。

(3)後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)。

(4)富岡-綠島：全部停航(24航次)

3.海運已加開航班資訊：無。

民航局報告：

受哈格比颱風影響，今(3)日至10:00止，國內航線取消4班、延誤0班，國際暨兩岸航線取消0班、延誤0班。

颱風 基隆 蘭嶼 氣象局

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