營新醫院禮聘院長 衛福部胸腔病院前院長退休轉任

衛福部胸腔病院前院長黃瑞明上月中旬退休，本月1日起出任台南新營營新醫院院長，黃在醫界累積數十年醫療經驗與豐沛人脈，可望為台南溪北地區鄉親，提供更完善醫療服務。

黃瑞明致力於台灣肺結核防治與東部偏鄉醫療奉獻近40年，帶領胸腔病院成為結核病病患溫暖避風港，同時於花蓮醫院就任近10年，負起東部傳染病防治醫療網應變專責醫院責任，帶領醫療團隊深入偏鄉原住民部落、矯正機關、養護機構及學校等，為社區防疫工作把關。

黃瑞明因對偏鄉熱誠奉獻及對台灣肺結核防治特殊貢獻，榮獲108年中華民國醫師公會全國聯合會「台灣醫療典範獎」及台南市醫師公會「醫療奉獻獎」殊榮。

營新醫院表示，黃瑞明具內科及胸腔內科專科，專長為肺癌、慢性阻塞性肺病、氣喘、慢性咳嗽等。在胸腔病院任職院長期間，申請通過衛生福利部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，以因應南部快速高齡化的現象與國家長照政策。

黃表示，他對於臨床醫療興趣與奉獻的心，是永遠不會改變的。上月自胸腔病院院長一職退休，在家人支持下接受營新醫院的邀請而來到台南溪北。

營新醫院現任院長鄭群亮說，黃瑞明與他是孩童及少年時同鄉，加上大學7年同學友好交情，各自在不同專科領域努力，但有相同理念，營新醫院今年創院滿20年，附設護理之家也營運了15年，他相當歡迎並期待與黃共同聯手，繼續守護大新營地區民眾的健康。