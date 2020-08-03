美國病童罹乳突炎 跨國遠距醫療微創內視鏡手術治療
一名7歲的孩童從小就有反覆性中耳炎及聽力損失的問題，去年發生嚴重的抗藥性細菌感染，在美國接受治療以為病情已獲得控制，隨後跟隨父母來台居住，沒想到耳朵繼續流膿、耳後部分紅腫熱痛，頭痛甚至聽損加劇，就醫後透過純音聽力檢查，耳咽管功能檢查及核磁共振檢查，確診為「反覆性中耳炎合併難治性乳突炎」，經醫師施以「中耳微創內視鏡併上隱窩乳突鑿開手術」及「耳咽管微創內視鏡手術」，病童耳朵已沒有流膿紅腫等問題，聽力也從原本的中重度聽損提升到輕度聽損。
中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任王堂權表示，由於此病童在美國長期就診，為了更深入了解病童的病史，在家屬的同意下，利用「聽覺輔具之智慧遠距系統」平台，同步掌握病童在美國的病史、處置、檢查參數、助聽器的數據等，透過跨國會議以及會同感染科討論後，進行精準的微創手術。
王堂權指出，乳突炎屬於中耳炎的併發症之一，中耳炎治療未果、中耳腔感染化膿、耳咽管長期功能不良，都是促使發病的原因，因乳突腔與腦組織只有薄薄的一層骨板分開，一旦發生乳突炎，若沒有立即治療，細菌就有機會進入腦部引起腦膜炎、腦膿瘍或腦靜脈竇栓塞等，嚴重者甚至可能死亡。
「中耳暨乳突腔微創內視鏡手術」是經由外耳道自然孔進行手術，清除乳突腔發炎性肉芽及壞死組織，不像過去傳統手術需要剃頭髮及耳後切開6公分傷口，此手術利用內視鏡克服外耳道狹窄彎曲容易遮蔽視野的問題，也無外在傷口，術後不必頭部壓迫包紮，大幅降低術後頭部悶脹不適，耳後也不會出現麻木及疼痛感；「耳咽管微創內視鏡手術」，也是經由鼻腔自然孔手術，進行耳咽管功能重建，改善中耳腔及乳突腔的壓力調節機制，以及引流中耳腔積膿等問題。
王堂權說，在合併以上兩種手術，讓病童沾黏阻塞的耳咽管得以暢通，也清除中耳及乳突腔的肉芽和壞死組織，重建耳朵的正常通氣機制及同步改善乳突腔的引流功能，目前病童聽力慢慢改善中。
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