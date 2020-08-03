屏東恆春假日開刀無假期 3家醫院麻醉科醫師假日輪值

屏東恆春地區有3家醫院都僅有1名麻醉科醫師，每逢周休假日遇到需開刀的意外事故，常面臨開刀房沒有麻醉科醫師，只能轉院北上窘境；在屏東縣政府和衛福部恆春旅遊醫院主導下，3家醫院麻醉科醫師自本月1日起聯手在假日值班，讓恆春半島的緊急醫療沒有空窗期。

恆春地區有衛福部恆春旅遊醫院、恆春南門醫院及恆春基督教醫院3家地區醫院，都有開刀房能夠進行緊急手術，但各僅有1名麻醉科醫師，假日常出現有外科醫師卻沒有麻醉科醫師，無法進行手術的窘況，經協調後，恆旅醫院邱豑慶、恆基醫院林天浩、南門醫院林依瑩3位麻醉專科醫師，本月1起周六輪值，在第一線守護生命。

恆春旅遊醫院院長徐國芳表示，由於假日較少有排定動刀的患者，麻醉科醫師大多會選擇排休，3家醫院的麻醉科醫師沒有特別協調下，很容易就會出現都返家休息的狀況，假日遇到緊急需開刀的患者，甚至是需要緊急生產的產婦，大多只能選擇轉院，也增加病患的風險。

縣長潘孟安特別在臉書上向3位醫師致謝意，他說，後疫情時代，國旅大爆發，更需要有假日緊急待命的需求，謝謝3位醫師、3家醫院和衛生局的協力促成；恆春半島醫療資源長期不足，有硬體沒人力當然不行，在長期協調下，媒合各大醫院人力支援，陸續有內、外、婦、兒科、急重症、急診、麻醉專科等人力和設備進駐，一步一步補強。

他說，住得好才待得久，縣府在住宿、交通提供福利補貼，更協調飯店讓醫護人員住宿，恆旅新建大樓也將有醫護宿舍，穩定人力減少流動率；針對痛處改善，只為了更好的醫療，謝謝所有醫護人員，和縣府一起努力，守護每位鄉親的生命。