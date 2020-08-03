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哈格比颱風今天最接近台灣 北部東北部警戒
輕度颱風哈格比今天上午強度略為增強，目前位置移動到台灣東方180公里海面上，預計朝北北西往台灣北部近海移動，今天整個白天預計是哈格比颱風最接近台灣的時候，颱風暴風圈目前已經開始進入台灣東北部及北部海域，因此，氣象局持續針對哈格比颱風發布海上颱風警報。
中央氣象局資深預報員謝佩芸表示，警戒區域包括台灣東北部以及北部海面，受到颱風影響，台灣附近風浪偏大，今天一整天應該注意北部東半部沿海，包括蘭嶼綠島地區，海面上風浪偏強，今天下半天包括台灣西南部、澎湖、金門，隨著西南風增強，整個西南部風浪增大，除了海面風浪以外，整個台灣沿海今明兩天也會出現長浪，提醒海上作業的船隻嚴加戒備。
謝佩芸表示，颱風經過台灣北部接近陸地，也會出現強陣風，包括桃園以北沿海地區，基隆北海岸，東北角、綠島蘭嶼，要留意今天可能會出現九級強陣風。
另外，受到颱風外圍環流影響，北台灣陸續出現雨帶帶進來的短暫驟雨，除了颱風影響以外，西南部海面也出現雲系隨西南風移進，台灣中南部地區也有一陣陣驟雨出現，有時間會出現短時強降雨。
謝佩芸表示，西南風過山沉降後，東南部今天有焚風出現，提醒東南部的農民應特別留意。
至於降雨，她表示，今天北台灣地區，特別是桃園以北降雨明顯，另外中南部地區包括，受到西南風影響，也會有驟雨出現，特別是台南高雄屏東恆春半島地區，會有比較大的雨勢，北台灣的降雨今天下半天會逐漸緩和，西南風帶來的降雨，下半天仍會持續，中午過後受到熱力作用加強的影響，山區部分、以及接近山區的平地，會有午後雷陣雨發生，各地天氣不穩定。
至於是否會發布陸上颱風警報，謝佩芸表示，依據颱風未來路徑，目前的預估還是以海警為主，是否會發布陸警，會根據最新監測狀況，對外說明。
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