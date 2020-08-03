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哈格比颱風有稍增強趨勢！一張圖看懂「全台風雨時程」

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你家有沒有風雨看這裡！哈格比颱風有稍增強趨勢

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
圖／截自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團
圖／截自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團

輕度颱風哈格比今天影響台灣最劇烈，中央氣象局今天針對全台11縣市發布大雨特報。根據今天上午8時30分最新的天氣預報顯示，目前颱風位置在宜蘭東方海面，向北北西移動，暴風圈已經進入台灣東北部海面以及北部海面構成威脅，且仍有稍增強趨勢。

氣象局針對台灣東半部(含綠島蘭嶼)、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生，今(3)日桃園以北沿海地區、基隆北海岸、綠島、蘭嶼及馬祖將有9級左右強陣風，前往海邊活動請注意安全。適逢大潮期間，台灣北部及東北部沿海低窪地區請慎防淹水。

根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團針對全台的風雨時程，製作圖表以及懶人包，告訴民眾，究竟你家是否會有風雨。哈格比影響有限，從颱風路徑以及強度資料來看，哈格比颱風，暴風圈不碰觸到陸地的機會高。整體來看，颱風可望以一個驚險的距離通過北部近海。

強度部分，颱風速度飛快，雖然有在增強，但增強幅度很有限了，估計最接近台灣的時候，還是輕颱一枚。離颱風最近的基隆北海岸，預計會是這次風雨最明顯的地方，今天一整天，都會有間歇式大風大雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團也說，離颱風次遠的北部、宜蘭，主要受外圍環流影響，間歇陣雨為主，但如果移進來的對流發展的好，瞬間風雨也可能會頗大。其餘各地，大致上呈「愈南邊、愈無感」的趨勢。

但是，除了南台灣以外。特別提醒台南、高雄、屏東、台東地區，在哈格比北上後，引進的西南風增強，今天午後到周二(4日)，雨勢反而轉多，估計，這次有感程度平地將大於山區。周三(5日)過後，太平洋高壓將接手控場，全台各地就會陸續放晴、轉熱。

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