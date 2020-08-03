哈格比今掠過北台灣 氣象局針對這些地方發布豪雨特報

輕度颱風哈格比3日5時的中心位置在北緯 24.5 度，東經 123.6 度，即在宜蘭的東方約 190 公里海面上，以每小時22公里速度，向西北轉北北西進行，中央氣象局發布豪雨特報，受到颱風外圍環流影響，今天易有短時強降雨，範圍包括台中山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、苗栗、台中、嘉義以南地區及南投山區有局部大雨發生的機率，請民眾留意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局3日2時「路徑潛勢預測圖顯示，「哈格比」今天(3日)掠過東北部海面，進入北部海面，是其強度最強的一段時間，明天(4日)晨登陸浙江。

另一颱風「辛樂克」則在登陸越南北部後，已減弱為「熱帶低壓」，中央氣象局2日20時模式(RFS)模擬顯示，今天其外圍的「季風低壓」大範圍環流，仍不斷輸送水氣至台灣附近，與「哈格比」外圍環流，台灣地形抬升三者共同作用，形成局部豪雨發生的條件。

吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，今天因「哈格比」外圍環流、「季風低壓」輸送的水氣與台灣地形抬升的交互作用，各地雲量多、有陣雨或雷雨，並有豪雨發生的機率，應注意防範。

各地氣溫稍降、北台灣略轉涼，台東有焚風發生的機率。各地區氣溫：北部24至29度、中部24至32度、南部23至32度、東部24至35度。明天(4日)晨「哈格比」登陸浙江、逐漸遠離，「季風低壓」輸送至台灣附近的水氣仍多、大氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨，仍有局部豪雨發生的機率，應持續注意。今明兩天海面風浪大，應避免海上及岸邊活動。

最新模式模擬顯示，週三(5日)至下週(9)日熱帶系統皆已遠離，各地恢復為晴朗炎熱；但大氣仍不穩定，午後易有對流發展，帶來局部陣雨或雷雨；低層轉東南風至偏南風，迎風面花、東及恒春半島偶有局部短暫雨。