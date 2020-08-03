肺癌防治利器…低劑量電腦斷層 專家建議廣設篩檢點

近年低劑量電腦斷層（LDCT）被認為是及早發現肺癌的利器，專家根據最近一項由十七家醫學中心參與的研究，初步建議政府應編列預算，精準鎖定有肺癌家族史、吸菸等高危險群接受LDCT檢查； 至於沒危險因子者，建議四十五歲以上、經濟能力許可，可自費篩檢。

專家建議，LDCT是否應列普篩仍待進一步研究，但現階段不建議列入普篩或成人健檢項目。但由於LDCT的確可提升早期診斷比率，降低死亡率。國泰醫院呼吸胸腔科兼任主治醫師蔡俊明指出，目前僅大型醫院擁有LDCT儀器，建議衛福部鬆綁規定，讓小型醫療院所也能設置，減少患者等待時間與就醫障礙。

建議編預算 篩檢兩高危險群

肺癌有新國病之稱，也是醫療支出最高、死亡率最高、晚期發現比率最高的癌症，台灣不吸菸肺癌患者占半數以上，醫界一直努力找出早期發現肺癌的篩檢工具。為瞭解國內非吸菸者罹患肺癌真實狀況，中研院院士楊泮池帶領十七家醫學中心進行「台灣非吸菸者篩檢研究（TALENT）計畫，七月底完成第一階段。

分析一萬兩千名篩檢報告。初步顯示，每百名接受LDCT非吸菸者中，有二點九五人罹患肺癌，其中百分之九十六點三為零期到一期。計畫自二○一四年執行，二○二二年提完整報告，預計明年底再提出部分結論等。

楊泮池說，考量國家資源，肺癌最理想的治療絕非標靶、免疫、化療，而是早期診斷和預防，最好讓大部分病人第一期就能確診，台大醫院胸腔外科主任陳晉興抱持同樣看法。

楊泮池表示，肺癌好發六十五至七十歲男性、六十到六十五歲女性，一般建議五十到五十五歲篩檢。陳晉興表示，建議政府編列預算給有家族史或吸菸的高危險群做LDCT，無危險因子者，四十五歲以上可開始自費篩檢，若直血親層被診斷出晚期肺癌，則以該親人被診斷的年齡再提早五到十歲，作為篩檢年齡。

衛福部：可考慮設篩檢巡迴車

對於廣設篩檢站，衛福部醫事司長石崇良表示，必須先確認LDCT篩檢肺癌的效果，若確定有效，不排除比照乳癌設置巡迴攝影車。