防治新國病／LDCT糾出早期 別把錢花在標靶和化療

肺癌是台灣的新國病，台大醫院胸腔外科主任陳晉興指出，2017年肺癌診斷人數14282人，同年死亡人數是9235人，去年2019年死亡人數是9701人。陳晉興分析，越來越多人去做篩檢，所以肺癌每年新增的人數是最多的，男女都是第一名，遺憾的是，這些人六成確診時已是三、四期，治療費用高昂。

中研院院士楊泮池表示，第三第四期的治療很花錢也很痛苦，雖然存活會變好，但會用掉很多醫療資源。楊泮池說，站在國家資源的立場，肺癌最理想的治療絕對不是標靶治療、免疫治療、化療，而是早期診斷和預防，最好讓大部分病人第一期就可以診斷出來，醫療資源利用最少、整體存活更好。

陳晉興表示，已經有諸多國內外實證顯示LDCT可有較提升早期診斷比例、降低死亡率。歐美的大型臨床試驗已證實，LDCT篩檢可降低死亡率，美國五萬多人研究發現可以降低20%，歐洲一萬多人研究發現可以降低26%。國健署曾對1萬2000人做肺癌篩檢試辦計畫，發現每100人可找到2人肺癌，其中94.8%是第一期。台大醫院也曾無心插柳地發現，300位45歲以上主治醫師有12人罹患第一期肺癌。

陳晉興表示，肺癌藥物很貴，今年四月給付的第三線標靶藥一顆六千元，每人每年要花兩百萬，每個人平均要吃一到兩年的藥，藥費平均三百萬。三百萬可以讓多少人做篩檢？陳晉興估算，如果做一次LDCT三千元，就能讓一千個人篩檢，從中找到一、二十個初期肺癌，手術切除就沒事了，效益極高。

楊泮池表示，肺癌好發年齡是65-70歲男性、60到65女性，一般會建議50到55歲做開始篩檢。陳晉興表示，建議政府至少要編列預算給有家族史或吸菸的高危險群做LDCT，至於沒有危險因子的人，他會建議45歲以上如果經濟能力許可，可開始自費篩檢。另外，假設直血親層被診斷出晚期肺癌，則要以該親人被診斷的年齡再提早五到十歲，作為開始篩檢年齡。

臉書肺癌病友社團「肺長壽」管理員Cincia表示，篩檢前如果能事先說明發現結節的機率，看到報告的時候比較不會嚇到，而檢查後的報告說明，如果醫師能以具有實證的數據，對照著影像來進行說明，病人也會比較能夠接受接下來的治療或追蹤計畫。陳晉興建議，篩檢報告的判讀，最好要找大醫院的胸腔科或胸腔外科的醫師來進行。

國泰綜合醫院呼吸胸腔科兼任主治醫師、北榮教授級教職醫師蔡俊明表示，現在只有大醫院能做LDCT，但隨著篩檢獲得國家更多補助和推廣，人數變多之下，可能排擠到疾病檢查的需求，讓病人等待時間變長、就醫及篩檢障礙增加。他建議，現在應開始廣設LDCT的篩檢點，讓小型醫療院所也能設置並提供自費服務。

蔡俊明表示，哪些院所能在這項自費檢查的市場裡面生存下來，除了讓市場機制來決定，也要透過積極地管理去要求一定的品質。包括影像判讀醫師的科別及經驗能力、儀器的保養規格的設定、輻射安全的確保，都要進行認證。

陳晉興對於小型院所也設置LDCT這點持保留態度。陳晉興表示，台灣醫院那麼多，除了偏鄉以外，找地方檢查並不難。但開放廣設之後，報告撰寫格式也要先建立好既定的格式，否則很可能亂象叢生。另外，診所如果有了儀器，可以做自費服務也能申報健保，這樣會稀釋到基層總額，因此診所也不見得想做。 國泰醫院呼吸胸腔科兼任主治醫師、北榮教授級教職醫師蔡俊明表示，現在只有大醫院能做LDCT，但隨著篩檢獲得國家更多補助和推廣，人數變多之下，可能排擠到疾病檢查的需求，讓病人等待時間變長、就醫及篩檢障礙增加。他建議，現在應開始廣設LDCT的篩檢點，讓小型醫療院所也能設置並提供自費服務。

本報資料照片 台美合作的「登月計劃」解析不吸菸肺癌成因，獲刊於頂尖期刊《細胞》，研究團隊包括前排左起，台大醫院胸腔外科主任陳晉興、中研院化學所所長陳玉如、台大醫學院內科教授楊泮池、中研院院士陳建仁、中研院副院長周美吟、中研院副院長劉扶東。

本報資料照片 台大醫院胸腔外科主任陳晉興指出，已經有諸多國內外實證顯示LDCT可有較提升早期診斷比例、降低死亡率。

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