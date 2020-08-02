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防治新國病／LDCT後續處置 對於醫師也是挑戰

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台大醫院胸腔外科主治醫師林孟暐指出，癌症的變化是一個進程，從癌前變化到零期、再到一期，接下來才會慢慢進入侵犯性的進程。 記者胡經周／攝影
台大醫院胸腔外科主治醫師林孟暐指出，癌症的變化是一個進程，從癌前變化到零期、再到一期，接下來才會慢慢進入侵犯性的進程。 記者胡經周／攝影

從LDCT影像如何判斷後續處置，這對於醫師來說也是挑戰，需要考慮的面向很多，包括結節本身的因素、病人的因素，還有可用的技術因素。在還沒有臨床共識指引的當下，這份判斷相當養類醫師的經驗，因此病人在謹慎尋求第二意見的過程中，也可能聽到不同建議而感到困惑萬分。

台大醫院胸腔外科主治醫師林孟暐表示，癌症的變化是一個進程，從癌前變化到零期、再到一期，接下來才會慢慢進入侵犯性的進程。肺癌的進展很慢，「毛玻璃」這個影像型態所代表的結節也比較沒有快速有侵犯性，而且並非每個癌前病變都會演變出侵犯性，所以針對很小的結節，醫師不會很快就建議開刀，常建議觀察，就是這原因。

林孟暐表示，除了大小和形態，開刀與否，也要視觀察過程的期間變化而定。有些結節只是發炎，隔幾個月就消失了，如果結節具有一定的大小，經過一段時間大小不變或變大，就會需要進一步釐清是不是惡性。再者就是家族史，同樣大小型態的結節，如果發生在三等親內有肺癌確診者的病人身上，醫師也會格外提高警覺。

最後就是技術的可行性。林孟暐表示，如果開到位置在肺部邊緣，對病人傷害比較小，所以如果病人非常擔心，或是醫師也覺得像癌前病變，就會考慮手術把它處理掉，現在已有許多微創技術。但如果位置很裡面，一開下去很可能會切掉比較多肺部，加上醫師判斷即便會變大也很慢，這時候就會建議病人繼續觀察，不急著開。

林孟暐前陣子幫一個病人開刀，是長在肺部中間的1公分純毛玻璃狀結節，病人同時有家族病史，醫師建議要開刀。但如果要切除，得把那片肺葉切掉，傷害性頗大，加上病人原本肺功能就不太好，為了減少傷害，後來林孟暐採用最新冷凍技術，在複合式開刀房定位，再用一根針進去把那結節凍成一個冰球。不過這項技術的缺點是不能取得病理切片，無法確診到底是良性或惡性。

醫師 肺癌 台大醫院

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