防治新國病／LDCT太敏感 不可能靠一次檢查就判定

肺癌長年位居十大肺癌之首，近年發現台灣肺癌患者，竟有多達「半數」非吸菸患者，且致病危險因子至今尚未確定，檢測敏感度高的低劑量電腦斷層（LDCT），成了許多民眾趨吉避凶的工具，但臨床卻出現LDCT「太過敏感」，將肺部結節誤判為早期肺癌。

林口長庚呼吸胸腔科肺腫瘤及介入性內試鏡治療科主任郭志熙表示，LDCT是偵測早期肺癌很好用的工具，但不認為LDCT可以列為普篩肺癌的工具，因為它太過敏感，也導致「偽陽性高」，偽陽性係指把腫瘤誤認為其他疾病標的。

郭志熙表示，早期肺癌產生的腫瘤，LDCT的影像之下，與一般良性結節、甚至肺結核產生的疤痕，完全一模一樣，他解釋，每天與外界接觸的肺部，相對於其他器官容易受傷，像是感冒引發的肺炎，就可能造成肺部出現微小疤痕，除非是「鈣化」比較好與癌症腫瘤區別，否則結節或是疤痕都會干擾LDCT的判讀。

郭志熙表示，目前仍建議肺癌高風險群做LDCT檢查，即使第一次檢查出疑似腫瘤，也不該一次定生死馬上開刀切除，臨床上通常會建議再追蹤一到二年，一旦疑似腫瘤的數量變多了或是變大了，才能判定是癌症，並安排進行手術。

郭志熙強調，第一次檢查即使真的是早期肺癌，肺癌的發展也不會像其他癌症發展這麼快速，為了不讓患者白挨刀，且診斷可以更精準，才會建議後續一到二年，每年檢查一次。

建議定期檢查的高風險族群，仍以五十歲以上、每天至少抽一包菸的癮君子、有肺癌家族病史等，郭志熙表示，三種條件中只要符合二種，就建議可以自費做LDCT檢查。