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防治新國病／避免恐慌 LDCT檢查前先與醫師討論

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
接受低劑量電腦斷層掃描可及早確認是否患肺腺癌。 本報資料照片
接受低劑量電腦斷層掃描可及早確認是否患肺腺癌。 本報資料照片

馬偕醫院內科部胸腔內科主治醫師蘇健指出，低劑量電腦斷層掃描篩檢肺癌難判斷良性、惡性，是科技進步下帶來的「不便」，解析度太好，雖然可以看到過去找不到的結節，「就像找到越多嫌疑犯，不見得更快揪出真正的犯人，這時偵探（醫師）抓壞人（腫瘤）能力就很重要。」

但蘇建也提到，低劑量電腦斷層掃描儀器問世十年多，操作醫師幾乎都是訓練有素，切除肺部結節的標準及事後審核規範也已發展清楚，0.8公分以下呈現毛玻璃狀的結節皆以觀察為主，除非發現結節長大或實質化，「像海綿變貢丸」才會考慮切除。

蘇建說，即使在臨床上懷疑結節為惡性，也因為僅是早期惡化，只要民眾按醫師指示時間內回診複檢，即使採取觀察等待，病況也不會失控，但蘇建也坦言，在有些小型醫院，若仍在使用舊型的低劑量電腦斷層掃描儀器，確實有可能出現判讀上的誤差。

蘇建指出，以目前現階段而言，不贊成「低劑量電腦斷層掃描」成為全民早期篩檢肺癌的工具，最大理由是錢，他認為，以醫療經濟學的觀念來看，政府該做的是多少錢做多少，「你今天開放一定年齡層以上的民眾全民高額篩檢，然後呢？你多久要讓這群人再做一次昂貴篩檢？」

蘇建進一步解釋，照低劑量電腦斷層篩檢肺癌不是照一次就好，民眾需要每三個月到半年再照一次追蹤結節變化，這些都是龐大花錢，更傾向優先開放高風險險群在60至65歲前做一次篩檢，高風險工作者篩檢年紀應提早。

三軍總醫院胸腔內科主任彭忠衎說，「低劑量電腦斷層掃描」就是減少劑量以降低輻射，但犧牲解析度，輸出的影像常常看起來就是霧霧的或像晃動的東西，容易造成誤判，但「低劑量電腦斷層掃描」目的是找到病兆，透過大小形狀、濃淡度去決定追蹤或切除，完全仰賴醫師經驗。

彭忠衎認為，執行「低劑量電腦斷層掃描」後，就必須不斷回診追蹤，畢竟影像檢查就是帶有輻射風險，比起普及成早期篩檢肺癌的工具，他更傾向讓有需求的人，如有其他肺病或職業暴露等高風險群，約45歲至55歲後再做篩檢。

「低劑量電腦斷層掃描」照出結節後，常造成民眾無端恐慌，彭忠衎分享，他常遇到帶著一大片光碟的民眾衝入診間，又緊張又茫然，因為肺照出東西，但仔細判讀就會發現其實是良性結節，提醒民眾選擇「低劑量電腦斷層掃描」篩檢前應與醫師討論，了解其偽陽性高，避免恐慌。

台大醫院胸腔外科主治醫師林孟暐指出，門診經常有個案糾結在「有結節，為何不切？」，嚴重影響身心。記者胡經周／攝影
台大醫院胸腔外科主治醫師林孟暐指出，門診經常有個案糾結在「有結節，為何不切？」，嚴重影響身心。記者胡經周／攝影

醫師 肺癌 憂鬱症 輻射

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