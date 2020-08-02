防治新國病／做或不做？LDCT是救癌良方或大難題

社員逾6000人的臉書肺癌病友社團「肺長壽」，管理員Cincia和Angel兩人沒抽煙、沒有家人得過肺癌，卻在三、四十歲被診斷出晚期肺癌。經過治療，兩人平安存活至今超過七、八年，是社團成員效法的抗癌鬥士，各種疑難雜症都會發訊息問他們，其中最常見的問題就是「檢查發現結節該怎麼辦？」不然就是「醫師說不用開刀，我還是好害怕！」

Cincia說，很多人做LDCT前毫無心理準備，拿到報告寫了好多結節，緊張到睡不著，千方百計想找醫師幫他開掉。Cincia都會建議對方多問幾個醫師，不要衝動，免得白開一刀，是不必要的傷害。Angel觀察，社團經驗交流很重要，當社員苦惱於多顆小結節，如果看到很多人回覆自己也是如此、沒開刀、追蹤就好，通常都會比較安心。

病人的困惑，醫師最有感。談起LDCT篩檢的報告呈現和後續處理現況，台大醫院胸腔外科主任陳晉興直說「很亂」。陳晉興表示，LDCT檢查不難排、只要五、六千元，很多人健檢會加作，但篩檢報告沒有制式化的寫法，有些報告連0.1公分結節都寫出來，一份報告幾十顆，病人看到都要昏倒了。

台大醫院胸腔外科主治醫師林孟暐曾經碰過有中年男性病人，因為LDCT發現0.2、0.3公分這麼小的結節，幾乎不太可能是惡性的，但他認為自己有「腫瘤」卻沒醫師願意幫他開，到處就醫多年，都有憂鬱症了。

所以林孟暐若建議人去做LDCT，會特別在檢查前告知，免得人看到報告太震撼。林孟瑋會告訴病人，肺是對外開放的器官，就像一台沒辦法換濾網的冷氣，難免會有接觸外界刺激的痕跡，每四個人就有一人肺有結節，但0.5公分以下不用處理、只要追蹤。

除了報告寫法很亂，後續處置誰該開刀、誰不用開刀，至今沒有一致標準。陳晉興說，簡單講，0.4公分以下的結節，報告不寫都沒關係，0.5到0.8公分就要追蹤，大於0.8或1公分以上，就要考慮要處理。

陳晉興表示，根據中研院院士楊泮池的研究，非吸菸者經LDCT篩檢後，若醫學中心決定開刀，八、九成確實是惡性。但並非每個醫院都這麼嚴謹，加上有些病人因為太過害怕會苦苦尋找醫師幫他開刀，就算是良性也感謝醫師開刀。陳晉興說，如果不辦法把良性卻開刀的比例壓低，一定會有人濫開，這不但引起民眾恐慌，手術及術後的病發症，也會佔用不少健保資源。

國泰綜合醫院呼吸胸腔科兼任主治醫師、北榮教授級教職醫師蔡俊明表示，白挨一刀並不值得高興，除了手術麻醉本身的風險，開刀後肺部結構被破壞，更容易感染，神經也可能受到傷害，導致術後常常會胸痛，肺部的疤痕也可能是日後癌化或病變的危險因子。

為什麼台灣醫師和民眾無所適從？中研院士楊泮池表示，歐美肺癌病人八、九成以上有抽菸，但台灣肺癌過半不吸菸，風險因子不同，也不能沿用歐美臨床指引。過去20多年來，國際間只關注吸菸肺癌，只有台灣學者過去二十多年堅持研究不吸菸肺癌的風險因子和篩檢處置指引。

楊泮池表示，直到近年，各國不抽煙肺癌也有增加趨勢，台灣的研究才獲得重視，今年台美合作的「登月計劃」解析不吸菸肺癌成因，獲刊於頂尖期刊《細胞》則是個里程碑，終於不再有爭議，國際共識底定，即「不抽菸的肺癌是跟抽菸肺癌，是不同的疾病。」

楊泮池帶領17個醫學中心進行的台灣非吸煙者篩檢研究（TALENT），將在七月底完成第一輪1萬2000人的資料搜集，初步結果顯示，每100個人做LDCT就能找到2.95個人肺癌，其中96.3%是零期到一期。TALENT也找到台灣不吸菸肺癌的有五大危險因子，頭號危險因子是「家族史」，其次是二手菸、慢性肺病、油煙、空污。

家族史這個風險因子，多位醫師都表示非常準，例子屢見不鮮。林孟暐說，最近院內有位護理師，年僅30幾歲就發現第一期肺癌，因為她確診，媽媽和三位阿姨才去做LDCT，結果都是早期肺癌。還有一位醫師的阿姨發現肺癌，女兒因此去做LDCT，發現自己也是早期肺癌。

Angel確診後也請家人去檢查，結果發現媽媽也有0.4公分結節，追蹤半年後就消失了；妹妹肺部有0.6公分結節，已持續追蹤六年。Cincia的姊姊和媽媽也去做檢查，其中大姐檢查後開刀，確認是癌前病變。

除了決定篩檢條件的風險因子，TALENT研究也是醫學會討論篩檢後臨床指引的重要實證依據，醫師只要照著此研究所擬定的流程走，可以把將良性也開刀的機會壓到兩成以下。楊泮池表示，台灣是全世界最早針對不吸菸肺癌進行研究的國家，也是最早達到可應用的成果的，新加坡、香港、中國也都來向台灣取經。