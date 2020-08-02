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中醫師違法用硃砂釀中毒 衛福部逾7年沒稽查

中央社 / 台北2日電

養生意識抬頭，不少人民眾習慣自費以中藥調身體，近期卻傳出開業中醫師疑以禁藥硃砂入藥，釀中毒事件。然而，衛福部早在10年前就禁用硃砂，卻已逾7年沒稽查，法規形同虛設。

台中市議員張彥彤一家人日前發生鉛中毒事件，經檢驗發現他們一家人服用的自費中藥粉鉛含量高達1萬5281ppm，超過規定限量30ppm的509倍。根據台中市衛生局調查，此處方由盛唐中醫診所醫師呂世明開立，呂世明疑將禁用中藥材硃砂入藥，釀成整起中毒事件。

硃砂是一種天然礦物，主成份為硫化汞，古籍記載用於鎮靜、安神，但必須經過特殊的炮製技術「水飛」去除雜質後才能使用，由於炮製難度高，早年曾傳出炮製不完全或混雜到其他礦物，造成重金屬中毒事件。

衛生福利部中醫藥司早在民國94年即禁止中藥用硃砂製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列，99年再禁止硃砂用於中藥製劑當中，含有硃砂的中藥藥品許可證都必須下架回收。

衛福部中醫藥司科長陳聘琪接受中央社記者訪問時表示，硃砂全面禁用於中藥後，不僅中藥房不得陳列、販售，中醫醫療院所也不得開立含硃砂的處方，近期曾查閱近年中藥材進口紀錄，並都沒有中藥商輸入硃砂的紀錄。

陳聘琪指出，此中醫診使用到的硃砂，可能是94年前就進口的硃砂，也可能是以工業用途輸入的，硃砂除了中藥外，也可用於宗教活動的畫符等其他用途。

衛福部94年、99年相繼禁用硃砂於中藥及中藥製劑，卻未盡把關之責。陳聘琪坦言，中醫藥司102年至今從未對市售中藥進行稽查，無從得知是否有中藥房、中醫醫療院所違法販售硃砂或以硃砂入藥，近期將發文給中藥商公會和中醫醫療院所，重申禁用硃砂的規定。

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