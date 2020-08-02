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中藥含硃砂致中毒 中醫：過去於鎮靜安神現已禁用

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
中藥示意圖，非當事者服用之中藥。記者楊雅棠／攝影
中藥示意圖，非當事者服用之中藥。記者楊雅棠／攝影

台中市前議長張宏年一家人因服用中藥發生中毒案，經抽驗相關藥材，發現負責醫師呂世明加入已列為禁藥的中藥材硃砂。對此，中醫師表示，早期硃砂是用在鎮定、安神，但劑量一定要輕、使用時間要短，但衛福部已經禁用硃砂，不僅境外管制、境內管控，連處方都不可使用。

本身是參藥行老闆的台北市議員張茂楠表示，硃砂主要成分為硫化汞，若經過「水飛」製程，基本上可炮製到無毒，但因技術困難，若炮製不完全恐導致重金屬含量過高，早在2005年就已明令禁用，加上利潤不高，不值得冒風險販賣，因此中藥房幾乎都沒有再賣。

根據地方衛生局調查，負責醫師呂世明坦承加了硃砂的藥方，但他懷疑是藥材商將外型相似的鉛丹當成硃砂賣給了他。

然而中醫師公會理事長柯富揚表示，鉛丹和硃砂的外形確實相似，同為紅黃色的粉狀藥材，但鉛丹僅可外用於疾病、皰疹等疾病，不可內服；至於硃砂在過去的中藥藥典裡主要是用於鎮靜安神，但禁用後已不可再開立，不知為何該醫師可取得使用。

經查我國已自2005年起禁止中藥用硃砂製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列，至2010年則進一步禁止硃砂用於中藥製劑的製造、調劑輸入、輸出、販賣或陳列。

衛福部中醫藥司科長陳昭蓉表示，硃砂主成份是汞，是天然原礦物，容易與其他重金屬結合，因此需要特定製程炮製後才可使用。

雖然在中藥原方中，天王補心丹、八寶散都有使用硃砂，但2005年禁止後，許多製藥廠都已申請刪除原有複方裡的硃砂成分，現今GMP藥廠製造出來的藥品都沒有重金屬問題。陳昭蓉表示，中藥房現在都不能賣了，該醫師應是由非正規管道取得。

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