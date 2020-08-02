颱風哈格比速度加快 災變中心加強入夜防災整備

颱風哈格比逼近，速度也加快，今天深夜至明天白天將是相對最接近台灣的時候。中央災害應變中心提醒，各級政府入夜前應加強完成防災整備，適時提升應變層級。

根據中央氣象局觀測，颱風哈格比今天下午5時的中心位置在北緯23.3度，東經124.5度，即在花蓮的東南東方約310公里海面上，以每小時17轉20公里速度，向西北轉北北西進行。

中央災害應變中心下午發布新聞稿表示，根據氣象局警報，今天深夜至明天白天將是颱風哈格比相對最接近台灣的時候，目前台灣東半部、西南部、基隆北海岸沿海及澎湖、馬祖已有長浪發生，明天台灣附近各海面風浪也將明顯增大。

因應颱風哈格比逼台，中央災害應變中心副指揮官、內政部消防署署長陳文龍於下午5時舉行第二次工作會報暨情資研判會議，請各功能分組務必提高警覺積極面對，並提醒各級政府在入夜前完成防災整備作業。

會中指示3點注意事項，首先，請各功能分組及相關部會持續督促地方政府落實執行相關事項，包括通報海上作業船隻注意安全、港區停泊區船隻落實安全繫纜作業、協助漁工上岸安置；宣導民眾避免從事海邊及山區活動；加強海、陸、空運輸停駛配套措施機制等。

其次，請氣象局持續監控颱風動態，相關工作會報情資研判資料務必轉達地方政府，若將發布陸上颱風警報時，請各功能分組及相關部會預先準備因應處置作為，警戒區內地方政府應變中心也應適時提升開設層級。

最後，協請交通部針對離島航運交通及易致災道路加強預警性封路作業，並持續宣導停航、停駛、封路等公告訊息，主動利用多元管道宣導民眾提早因應。