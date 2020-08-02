農遊券看得到吃不到 百通電話打爆宅配海鮮只面交五人

農遊券買氣熱，7月15日上路至今使用逾136萬張，換算近3.5億元，但許多業者卻「看得到吃不到」。有海鮮宅配業者一周接了超過一百通詢問農遊券的電話，但最後發現沒有實體攤位，導致多數消費者打退堂鼓。還有葡萄、梨子果園產季沒對上農遊券使用期限，因此降低遊客前往意願，業者大嘆很可惜。

海鮮宅配品牌「Fun心鮮蝦」創辦人蔡長材表示，自從農遊券上路後，詢問購買的人數大增，他在短短一周以內，就接了超過一百通電話詢問能否用農遊券消費，不過因為他們沒有攤位可供購買，必須要宅配，最後多數消費者都沒有消費，目前總共只成功面交五個訂單，令他相當扼腕。

蔡長材說，由於接到太多消費者希望可以現場選購，他一度考慮暫時租個攤位，不過農遊券使用期限只到九月中旬，而攤位一租都要半年以上，算算成本划不來就放棄了。但他強調，雖然目前來使用農遊券的人數不多，但因為海鮮產品單價高，每次來消費的都好幾千元，產生很大的額外效益。

種植葡萄的彰化縣奈米休閒農場負責人黃錫瑋說，最近葡萄產季結束，雖然仍有販賣葡萄等農產加工品，但遊客到園區通常是想採果，因此產季結束通常不會來遊玩，影響消費意願，目前僅收到少數農遊券，相當可惜。

種植上將梨的宜蘭縣炳智果園負責人方東榮則表示，農遊券上路以來，遊客確實有明顯增加。不過採梨有季節性，大約只有短短一個月，今年6月20日開始採收，當時還沒有農遊券，最近開始陸續有人使用農遊券，不過最近採收已經步入尾聲，且每梯次採果也有人口限制，帶來遊客量有限。