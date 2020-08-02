快訊

太流前董座李恆隆辯2.5小時 法官：候審室再睡一晚

西門町獅子林大樓 維修工在電梯井疑遭電梯壓死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哈格比暴風圈「擦邊」經過台灣！仍不排除發布陸警可能

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
輕度颱風哈格比。圖／取自氣象局網站
輕度颱風哈格比。圖／取自氣象局網站

中央氣象局持續對輕度颱風哈格比發布海上警報，明天是哈格比影響台灣風雨最明顯的一天，氣象局表示，目前路徑看起來，哈格比暴風圈「擦邊經過」台灣東北部地區，不排除有發布陸警可能性，但仍以維持海警機率較高。

根據氣象局最新觀測，哈格比今天下午5時位置在花蓮東南東方約310公里海面上，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風暴風半徑80公里。預計未來以每小時17轉20公里速度，向西北轉北北西進行。

氣象局預報員徐仲毅表示，哈格比暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅，預計颱風強度有稍微增強趨勢。

未來降雨部分，徐仲毅說，今天入夜之後颱風逐漸接近，北部跟東北部地區降雨更明顯，颱風北上以後，西南風強度也會增強，伴隨白天午後熱力作用加乘，北部、東北部地區降雨情況加劇 ，台南、高雄、屏東地區受西南風影響出現明顯雨勢，其他山區也因熱力作用會有局部大雨或豪雨，明天西半部、東北部地區都有局部大雨或豪雨發生可能。

外界關心是否發布陸警，徐仲毅強調，颱風預報有不確定性，太平洋高壓強度若持續增強，路徑預報可能比目前略為偏西，仍不排除發布陸上警報的可能。

氣象局預報員徐仲毅。記者吳姿賢／攝影
氣象局預報員徐仲毅。記者吳姿賢／攝影

颱風 氣象局 預報

延伸閱讀

洪水未退雙颱夾擊 中國發布防汛防颱警訊

哈格比是否發陸警？ 最快下午5時30分決定

7月零颱海水升溫 日本專家憂沖繩珊瑚白化

哈格比颱風稍增強 暴風圈朝東北部海面逼近

相關新聞

哈格比是否發陸警？ 最快下午5時30分決定

中央氣象局持續對輕度颱風哈格比發布海上警報，哈格比強度相對上午稍微增強，但未來升級中颱可能性不大。今晚到明天白天是哈格比...

台南高雄屏東發布豪雨特報 注意短時強降雨

中央氣象局發布大雨及豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹以南至嘉...

影／哈格比颱風逼近 赫見比基尼女郎大批人潮海邊戲水

哈格比暴風圈逐漸朝台灣逼近，風浪增強，對東北及北部海面構成威脅，今天仍有泳客與比基尼女郎等大批人潮在宜蘭外澳沙灘戲水，被縣消防局人員勸離，海巡單位也在海岸入口拉起封鎖線，遊客若不聽勸，將依法開罰。

影／報復性出遊塞車腰酸背痛 治療師教你怎緩解

新冠肺炎疫情爆發以來，民眾長時間待在家中，或就算身體有病痛也對醫院避之唯恐不及，衛生福利部桃園醫院物理治療師黃晴指出，近期不只報復性出遊長時間塞車，駕駛人肩頸易出現不適外，更有許多病患自2月起身體不適，卻近期才到醫院就診。

竹苗首見紫爆、臭氧飆破紀錄 罪魁禍首找到了

新竹、苗栗前晚8點左右，出現空氣品質極端惡化現象，尤其新竹市空氣品質指標（AQI）首度出現紫爆等級，臭氧也飆破108ppb，都是史上首見。環保署把原因指向昨天吹東風、天氣熱，在竹苗地區形成「背風渦旋」所致；但環保團體認為，這次反常讓在地汙染全數現形，也讓主管機關應變不及。

中藥含硃砂致中毒 中醫：過去於鎮靜安神現已禁用

台中市前議長張宏年一家人因服用中藥發生中毒案，經抽驗相關藥材，發現負責醫師呂世明加入已列為禁藥的中藥材硃砂。對此，中醫師...

農遊券看得到吃不到 百通電話打爆宅配海鮮只面交五人

農遊券買氣熱，7月15日上路至今使用逾136萬張，換算近3.5億元，但許多業者卻「看得到吃不到」。有海鮮宅配業者一周接了...

影／溪頭神秘「逃票路線」狂吸登山客 園方無奈

溪頭入夏推出午後優惠，但仍有遊客避開收費亭，從山友圈口耳相傳的「逃票路線」入山，因該路徑保留原始山林樣貌，具挑戰性，還能...

哈格比暴風圈「擦邊」經過台灣！仍不排除發布陸警可能

中央氣象局持續對輕度颱風哈格比發布海上警報，明天是哈格比影響台灣風雨最明顯的一天，氣象局表示，目前路徑看起來，哈格比暴風...

哈格比颱風逼近 台北捷運拉緊神經展開防颱部署

中央氣象局對輕度颱風哈格比發布海上警報，今晚到明天白天是哈格比最接近台灣的時刻，為確保颱風期間捷運系統及旅客安全，台北捷...

南台灣對流旺盛 蚵子寮外海出現「水龍捲」

南台灣對流旺盛，今天下午中央氣象局針對台南、高雄與屏東等地發布局部大雨或豪雨特報，下午2點多，高雄蚵仔寮漁港附近海面出現...

農遊券買氣熱破3.5億元 業者憂請款慢現金壓力大

農遊券買氣熱，上路半個月消費突破136萬張，換算近3.5億元。許多休閒農場遊客大增，常見一團親友十多人都用農遊券，累積下...

熱門新聞

哈格比颱風嚴防雨彈 氣象局發布海警預計下半天到明天最接近台灣

8月第一天就迎雙颱！第四號颱風哈格比生成 明防豪雨

輕颱哈格比不排除發布陸警 氣象局說關鍵是它

宏匯廣場人潮「大發爐」25萬人次擠爆吃喝都排隊

加油站打工久站 年輕女生小腿爬「藍蜈蚣」

哈格比是否發陸警？ 最快下午5時30分決定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。