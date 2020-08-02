哈格比暴風圈「擦邊」經過台灣！仍不排除發布陸警可能

中央氣象局持續對輕度颱風哈格比發布海上警報，明天是哈格比影響台灣風雨最明顯的一天，氣象局表示，目前路徑看起來，哈格比暴風圈「擦邊經過」台灣東北部地區，不排除有發布陸警可能性，但仍以維持海警機率較高。

根據氣象局最新觀測，哈格比今天下午5時位置在花蓮東南東方約310公里海面上，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風暴風半徑80公里。預計未來以每小時17轉20公里速度，向西北轉北北西進行。

氣象局預報員徐仲毅表示，哈格比暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅，預計颱風強度有稍微增強趨勢。

未來降雨部分，徐仲毅說，今天入夜之後颱風逐漸接近，北部跟東北部地區降雨更明顯，颱風北上以後，西南風強度也會增強，伴隨白天午後熱力作用加乘，北部、東北部地區降雨情況加劇 ，台南、高雄、屏東地區受西南風影響出現明顯雨勢，其他山區也因熱力作用會有局部大雨或豪雨，明天西半部、東北部地區都有局部大雨或豪雨發生可能。