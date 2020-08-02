農遊券買氣熱破3.5億元 業者憂請款慢現金壓力大

農遊券買氣熱，上路半個月消費突破136萬張，換算近3.5億元。許多休閒農場遊客大增，常見一團親友十多人都用農遊券，累積下來數量可觀，但業者抱怨，農遊券請款變現長達一個月，現金壓力太大，快要吃不消。農委會表示，八月初將首次結算，若運作順利，不排除將結算周期從一個月縮短到半個月。

高雄市大樹休閒農業區理事長謝坤淞表示，近期生意熱絡，一天就收到幾十張農遊券，雖然高興但也有些擔心，因為農委會發出五百萬張券，現金壓力等於跑到業者身上。幸好農遊券上路前他就「超前布署」，提醒其他業者要有心理準備並要提早規畫，不過免不了還是會有壓力。

宜蘭縣三星鄉農產販售業者陳小姐說，最近消費量增加一成，使用農遊券的人愈來愈多，但業者需要現金補貨，變現如果等一個月會有點久。

彰化一家休閒農場負責人也說，多多少少有現金壓力，既然現在都採用電子票券，請款程序應改善，盡量更快更簡便。

「農遊券真的太好用！」花蓮縣富里鄉農會總幹事張素華指出，農遊券上路後，「真的增加很多、很多來消費的遊客」，半個月以來業績成長兩成，已經收了超過五千張農遊券。她說，目前沒有現金問題，因為農會跟某些通路商請款甚至要四十五天，一個月當然可以接受，而且有生意更重要，不過小農可能相對較有影響。

南投縣水鏡農莊則表示，近期遊客明顯成長，收了不少農遊券，不過請款的期程及方法一開始就有公布，應該沒什麼爭議性，只要遊戲規則先說好，不會造成困擾。

阿里山知名茶行日出商店也表示，一天最多收到四、五十張農遊券，目前總共收到兩百多張，幾乎每個客人都會用。不過茶行進貨本來就是一年結一次帳，不會特別有現金壓力。

阿里山仙井咖啡館負責人范先生說，最近收到農遊券的張數不多，客人主要都用振興三倍券消費，「張數多到不可考」，店裡對外備貨、購買食材也可使用收到的三倍券消費，流通使用很方便，且優惠比用現金購買還多。

農委會表示，舉辦業者說明會時，就公告未來一個月結算一次，但為提升業者營運便利，八月初會先結算第一次，若作業順利，可能加速為半個月結算一次，也會持續檢討。不過業者第一次請款會需要比較多時間，因為匯款相關資料都要核對得很清楚，第二、三次以後就會比較順利。

農委會也說，將持續改善民眾及業者使用農遊券流程，有時業者刷QRcode刷太快，導致重複刷取，結果螢幕顯示該張農遊券「已使用過」，出現消費爭議。現在民眾進入取票登錄頁面時，會出現該張農遊券在幾時幾分使用過，讓消費資訊更透明。