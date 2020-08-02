硃砂製作過程繁複 醫：過程稍不完備即易中毒

台中市前議長張宏年一家人鉛中毒，開藥的盛唐中醫診所負責人呂世明坦承曾為藥方加入硃砂，但他懷疑是藥材商把外型相似的鉛丹當成硃砂賣給了他。據中醫界指出，朱砂確具有安神、清心鎮驚、治療失眠、 癲癇功能，但製作過程繁複，稍一不慎，製作過程不完備即易導致汞中毒。而且十分昂貴，價錢何止是鉛丹的千倍。

中醫師李政育曾在著作中描述，現代硃砂製作不同古法，在高速、高溫研磨下極易氧化，產生劇毒；且部分藥商辨識不清以紅丹、鉛丹代表，使得中毒案例層出不窮，在用藥安全前提下禁用確為唯一可行之道。

另據台中市陳姓執業中醫師指出，硃砂製作過程繁複，其中還有古法中所謂的「水飛」過程，稍有不完全，使得汞釋出，使用後就容易中毒。因為執業醫師對製作過程難以掌握，因此最好的辦法就是不要用；就好像犀牛角雖有退燒效果，但仍還有其他很多藥物可以替代，並不是一定要使用，勿用就是最好的辦法。

另外，砂砂的價格昂貴且難取得，一般以製作印泥使用的硃砂而言，稍具程度的一兩就要幾萬元，何況是藥用的硃砂。至於鉛丹，價錢則遠不及硃砂的千分之一，至於外形真的難辨？中醫師說，現在真能辨識中藥實物的中醫已少，大家都是看電腦圖去識別，很多人根本未曾見過實物。

台中市衛生局根據檢驗，目前僅知呂世明開出的中藥粉中含有硃砂，且重金屬超標，但至於重金屬的含量成份，到底汞和鉛分別含量多少，則還待進一步由檢察官化驗。