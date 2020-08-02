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疑安全設施不足 樹林生技廠工人掉落化學槽喪命

比利時技師3月感染如今隔離治療 醫師：作法非常矛盾

硃砂製作過程繁複 醫：過程稍不完備即易中毒

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
針對台中市前議長張宏年一家人鉛中毒，台中市政府衛生局啟動專案調查，查出涉案的盛唐中醫診所醫師呂世明因為在藥中額外加入衛生福利部公告禁止藥用的中藥材的藥材硃砂，不但藥中的重金屬超標，且未依規記載於病歷。記者黃寅／攝影
針對台中市前議長張宏年一家人鉛中毒，台中市政府衛生局啟動專案調查，查出涉案的盛唐中醫診所醫師呂世明因為在藥中額外加入衛生福利部公告禁止藥用的中藥材的藥材硃砂，不但藥中的重金屬超標，且未依規記載於病歷。記者黃寅／攝影

台中市前議長張宏年一家人鉛中毒，開藥的盛唐中醫診所負責人呂世明坦承曾為藥方加入硃砂，但他懷疑是藥材商把外型相似的鉛丹當成硃砂賣給了他。據中醫界指出，朱砂確具有安神、清心鎮驚、治療失眠、 癲癇功能，但製作過程繁複，稍一不慎，製作過程不完備即易導致汞中毒。而且十分昂貴，價錢何止是鉛丹的千倍。

醫師李政育曾在著作中描述，現代硃砂製作不同古法，在高速、高溫研磨下極易氧化，產生劇毒；且部分藥商辨識不清以紅丹、鉛丹代表，使得中毒案例層出不窮，在用藥安全前提下禁用確為唯一可行之道。

另據台中市陳姓執業中醫師指出，硃砂製作過程繁複，其中還有古法中所謂的「水飛」過程，稍有不完全，使得汞釋出，使用後就容易中毒。因為執業醫師對製作過程難以掌握，因此最好的辦法就是不要用；就好像犀牛角雖有退燒效果，但仍還有其他很多藥物可以替代，並不是一定要使用，勿用就是最好的辦法。

另外，砂砂的價格昂貴且難取得，一般以製作印泥使用的硃砂而言，稍具程度的一兩就要幾萬元，何況是藥用的硃砂。至於鉛丹，價錢則遠不及硃砂的千分之一，至於外形真的難辨？中醫師說，現在真能辨識中藥實物的中醫已少，大家都是看電腦圖去識別，很多人根本未曾見過實物。

台中市衛生局根據檢驗，目前僅知呂世明開出的中藥粉中含有硃砂，且重金屬超標，但至於重金屬的含量成份，到底汞和鉛分別含量多少，則還待進一步由檢察官化驗。

中醫 中毒 醫師

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