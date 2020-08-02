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哈格比是否發陸警？ 最快下午5時30分決定
中央氣象局持續對輕度颱風哈格比發布海上警報，哈格比強度相對上午稍微增強，但未來升級中颱可能性不大。今晚到明天白天是哈格比最接近台灣的時刻，目前仍以維持海警機率為最高，但若太平洋高壓增強，颱風路徑將偏西，仍有發布陸警可能，預計下午5時30分決定。
根據氣象局最新觀測，哈格比今天下午2時位於花蓮東南東方約360公里海面上，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風暴風半徑80公里。預估未來將以每小時16轉19公里速度，向西北轉北北西前進。
氣象局預報員徐仲毅表示，過去3小時內，哈格比強度略為增強，暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅。基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生，鵝鑾鼻及澎湖已觀測到2米以上長浪，海邊活動要留意安全。
徐仲毅說，颱風在接近台灣過程當中仍有稍微增強趨勢，最接近台灣時間點是今晚到明天白天這段時間，周二將逐漸進入中國大陸。
明天與是颱風影響台灣風雨最明顯時刻，徐仲毅指出，目前颱風外圍雲系已些微影響北部跟東半部陸地，最主要降雨在山區跟中南部地區，目前也針對中部山區、南部及台東地區發出大雨特報。
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