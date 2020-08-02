竹苗空氣品質拉警報 今天恢復亮綠燈

竹苗地區空氣品質7月31日下午起亮起紅燈、紫燈，苗栗縣政府環保局分析主要因台灣受到低壓系統影響，擴散條件較差，加上高溫光化作用，沒有增加汙染源狀況下，空氣品質欠佳，8月1、2日因大氣環境條件改變，空氣品質逐漸好轉，竹苗今天都已恢復「良好」的綠燈。

縣府環保局分析，台灣7月28日到8月1日受到低壓系統影響，西半部地區處在背風面，尤其竹苗一帶形成背風渦流的輻合區，再加上東南風、東風沉降作用影響，竹苗地區擴散條件較差，汙染物較易累積，且午後受光化作用影響，造成竹苗地區臭氧濃度逐漸上升，影響空氣品質。

環保署監控資料，7月31日下午5點起，新竹市臭氧8小時濃度最高達102ppb，空氣品質指標（AQI）值203，達到「非常不健康」的紫色燈號，新竹縣臭氧8小時濃度最高達96ppb，AQI值177，亮起「對所有族群不健康」的紅色燈號，苗栗縣臭氧8小時濃度最高達79ppb，AQI值132，也是「對敏感族群不健康」的橘色燈號。

苗栗縣政府環保局指出，7月31日夜間，光化作用減弱，臭氧濃度降低，8月1日起風場由東南風轉為偏東風，及颱風哈格比逼近，竹苗部分區域下起陣雨，空氣品質逐漸恢復，竹苗地區昨天亮紅燈、橘燈，今天AQI值都降到50以下的綠燈。

環保局指出，今年4月間苗栗縣苑裡鎮也因類似大氣環境條件，雖沒有明顯增加汙染源的狀況，居民頻頻抱怨空氣有臭味，提醒民眾注意空氣品質不良的狀況下，最好減少戶外活動。