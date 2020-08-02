哈格比颱風威脅 台南市府農業局籲農漁業嚴加戒備
哈格比颱風威脅，台南市政府農業局繃緊神經，籲農、漁民及海上航行作業船隻嚴加戒備，並隨時注意颱風訊息，船隻應及早進港避風，減少不必要損失。
農業局提供下列防範措施供農友參考：
一、稻作：已插秧田區，應注意加強田間蓄水，水深以秧苗高度為宜，減少稻株因強風造成搖擺受損。水稻育苗中心亦應加強防颱措施。
二、果樹：已屆採收期香蕉、鳳梨、番石榴、木瓜、釋迦、龍眼、紅龍果、百香果等水果，必要時應盡速採收並妥善貯藏，再配合市場需求供貨。另正值生育期柑桔、文旦等，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象。災害後應注意田園清除工作，排除積水、加強中耕培土、補施肥料與防範病蟲害發生。
三、蔬菜：葉菜類等蔬菜易受風雨損害，若已到收穫期應速採收，適逢生育期瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏。呼籲農友仍需遵守施藥後安全採收期規定，以確保農作物安全，並於雨後注意清園、排除積水，同時加強病蟲害防治及肥培管理措施。
四、漁業：養殖業者請落實魚塭塭岸鞏固與排水設施疏通，查驗備用發電機能否啟動並備妥足夠用油，加強巡視水閘門、保持操作正常；必要時魚塭堤加設防護網及做好強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物因應。
作業船隻應留意收聽颱風最新動態，遠離強風警戒區或進港避風防止意外發生。港區內漁船及遊艇應加強纜繩固定作業、檢查船舶排水是否暢通或覆蓋防水布，避免積水翻覆。
農業局長謝耀清提醒農、漁民，若有災情出現，請立即向各土地、魚塭所在地公所通報，依相關規定辦理，盡速協助農民復耕復建。
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