新北以南17縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

記憶中那句廣告台詞「老ㄟ啊，今阿日呷菜喔～」讓人相當印象深刻，近來受到環保、塑身、健康等觀念影響，許多人紛紛選擇放棄肉食生活，改為素食主義者。而素食的美食也越來越多變，一改過去大家覺得不好吃、都是草、多重加工的負面想像，不但大餐廳菜色多變、小吃攤端出佳作，就連素食泡麵也讓人眼睛一亮，美味到不行啊！

2020-08-02 15:07