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新北以南17縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風
中央氣象局發布17縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天新竹以南、台東地區及新北、桃園、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
今、明兩天哈格比颱風外圍環流影響；今天白天基隆北海岸、東北部、東部地區及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，西半部地區並有局部短時大雨或豪雨發生的機率，金門地區為多雲。
今晚起至明天西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。今、明兩天基隆北海岸、西南部、恆春半島、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率。
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