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影／哈格比颱風逼近 赫見比基尼女郎大批人潮海邊戲水

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭外澳海邊是戲水衝浪勝地，哈格比颱風接近風浪逐漸增加，仍有大批泳客及比基尼女郎在海邊戲水，遭消防局人員勸離。圖／消防局提供
宜蘭外澳海邊是戲水衝浪勝地，哈格比颱風接近風浪逐漸增加，仍有大批泳客及比基尼女郎在海邊戲水，遭消防局人員勸離。圖／消防局提供

哈格比暴風圈逐漸朝台灣逼近，風浪增強，對東北及北部海面構成威脅，今天仍有泳客與比基尼女郎等大批人潮在宜蘭外澳沙灘戲水，被縣消防局人員勸離，海巡單位也在海岸入口拉起封鎖線，遊客若不聽勸，將依法開罰。

中央氣象局今天上午已經對輕度颱風哈格比發布海上警報，預計今晚至明天白天最接近台灣，接下來如果太平洋高壓比預期的強烈，哈格比有可能更靠近台灣，屆時不排除發布陸上警報。

哈格比外圍環流帶來強風在海邊掀起浪濤，上午即傳出有潛水客在宜蘭東澳地區的粉鳥林漁港搭船出海潛水溺死；另外在頭城鎮外澳海邊也有泳客冒著風浪下海，比基尼女郎等人潮戲水逗留，大浪滾滾捲來，險象環生。

宜蘭縣消防局表示，因應颱風來襲，宜蘭災害應變中心今天二級開設，全縣海岸線、臨海、河川都列為警戒區，警戒區內人車禁止進入，今已派員全面巡視沿海安全，勸離泳客及比基尼女郎等民眾，切莫在警戒區從事戲水、觀浪、登山等活動。

海巡署第一岸巡隊上午也在海岸入口處拉設封鎖線，並對觀浪及戲水民眾進行柔性勸離，民眾如有不服勸導，縣政府可依災害防救法規定，處以5萬元以上及25萬元以下罰鍰。

宜蘭外澳海邊是衝浪勝地，哈格比颱風接近風浪逐漸增加，仍有大批遊客在海邊戲水觀浪，被海巡人員柔性勸離。圖／海巡署第一岸巡隊提供
宜蘭外澳海邊是衝浪勝地，哈格比颱風接近風浪逐漸增加，仍有大批遊客在海邊戲水觀浪，被海巡人員柔性勸離。圖／海巡署第一岸巡隊提供

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