玩溪頭不用一大早 10月底前午後入園只要100元

為搶攻暑假出遊人潮，並進行車流管制，南投縣溪頭自然教育園區從6月中旬推出午後3時入園半票，原訂優惠至7月底，但因午後入園人數增加3倍，辦理狀況良好，園方決定延長優惠至10月底，盼持續吸客且分流，提高園區遊憩品質。

台大實驗林管處指出，入夏炎熱，國人喜歡上山避暑，溪頭成為夏季旅遊熱點，每天湧進逾7000人，尤其是假日，停車場更是一位難求，致聯外道路壅塞，因此在6月中旬推出午後可購半票入園，且公告8月起調漲停車費，盼紓解車流。

台大林管處溪頭營林區主任彭嘉文說，考量暑假人次增加，且夏令時間傍晚長且氣候涼爽，午後遊客少，園區場域較清靜，因此祭出午後入園半票優惠，希望吸引一般民眾在離峰期間入園，達到人潮分流，不僅有助防疫，也減輕塞車問題。

沒想到，午後半票方案受到遊客歡迎，根據園區統計，過去午後入園僅約百人，但6月中旬實施優惠後，午後入園人數平均增至300人，甚至也有達500人的紀錄，等於翻漲了3倍之多，辦理成效不錯，因此研議並在近期公告延長該優惠。

台大林管處表示，溪頭午後3時入園半票優惠原訂至7月31日，但因有達到預期的人潮分流效果，因此已公告優惠延長至10月底，盼能持續紓解上午較易壅塞的車流，讓遊客省去塞車之苦，同時也提升園區防疫和遊憩品質。