影／報復性出遊塞車腰酸背痛 治療師教你怎緩解

新冠肺炎疫情爆發以來，民眾長時間待在家中，或就算身體有病痛也對醫院避之唯恐不及，衛生福利部桃園醫院物理治療師黃晴指出，近期不只報復性出遊長時間塞車，駕駛人肩頸易出現不適外，更有許多病患自2月起身體不適，卻近期才到醫院就診。

疫情趨緩後出現大批旅遊潮，觀光景點無一部湧入大批遊客，黃晴表示，開長途車對駕駛人來說，肩頸與腰部會感到不適，如民眾有腰間盤突出，甚至會影響腰部、臀部到下肢，都是十分常見的案例。

黃晴指出，不僅旅遊塞車會讓人身體不適，疫情爆發後物理治療的就醫率明顯下降不少，近期開始有民眾回診，發現許多民眾因疫情長時間待在家久坐，甚至有人自2月就身體不適，但不敢到醫院就診、怕增加染疫風險，一拖竟從腰痛延伸至臀部及下肢。

黃晴表示，常見的腰酸背痛，物理治療會先給予熱敷及放鬆，再視情況加入肌肉訓練、核心訓練及姿勢矯正，只要受傷時間不長，又有專業醫護人員介入治療，通常會有立即性改善，但若時間拖較久，受傷多久就需要用雙倍的時間去復原。

肩頸痠痛有幾個可以自我訓練及放鬆的動作，黃晴解釋，頸部核心訓練，可先做出微點下巴的動作，與低頭滑手機的烏龜頸相反，外耳道要在肩膀正上方，較不會肩頸酸痛，另外，駕駛人在開車時也可以將頭整個靠在椅背上，放鬆頸部。

另外，訓練頸部深層屈肌則通常採用躺姿，可頭下墊毛巾卷，後腦勺將毛巾卷往上移動，一次維持10秒鐘，頸部不可有肌肉浮現，如該動作已經熟練，能再加上舉手動作或增加重量。

黃晴表示，如想伸展緊繃肌肉，以放鬆右邊頸部肌肉為例，第一步可先縮下巴做出點頭動作，第二步後腦勺往左側、臉往右轉，每個動作要做到極限，直到有肌肉浮現，也可用手部輔助施壓，一次30秒，即能達到放鬆效果。