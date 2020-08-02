比利時男感染源成謎 醫籲入境檢疫期滿全面採檢

中央社 / 台北2日電

比利時男昨天確診新冠肺炎，感染源仍不明。有專家認為本土感染機會大，也有專家認為驗出的只是病毒屍體，不具傳染力，但建議所有入境者檢疫期滿後，應全面採檢，防漏網之魚。

台灣昨天新增1例感染源待釐清的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例，個案是在台灣工作的比利時籍男性（案469），5月3日入境來台工作，7月29日因欲出境返國，至醫院自費採檢意外確診。最新疫調發現，他早在3月第2週於比利時檢疫時就曾嗅味覺喪失，但無其他症狀，未被確診。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，該個案境外移入的可能性比較高，但最後還是要看相關調查與檢驗結果，讓專家做比較正確的判斷。

比利時男感染源為何，各界醫師看法不一。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今天在臉書「Dr. E小兒急診室日誌」發文指出，該個案IgG抗體強烈陽性，代表是一個月前的感染，但Ct值又是弱陽性，代表不是近期感染，也不是超過3個月前的感染，推估應是今年5月初、6月底之間感染，本土感染的機會較大。

林口長庚醫院副院長、兒童感染科教授級主治醫師邱政洵今天接受記者電訪時表示，依指揮中心說法，個案若在比利時被感染，來台後都沒有症狀，如今驗出PCR弱陽性不是不可能，但機率真的很低，畢竟感染至今已經超過2個月，即便驗到也可能是病毒屍體，具有傳染力的可能性低。

邱政洵坦言，雖然國內很長一段時間都不見本土病例，之前的日本女學生、泰籍移工個案狀況也不明確，但確實不能排除本土感染可能性，民眾仍須做好戴口罩、勤洗手、保持社交距離的防疫新生活運動。

不過，他強調，假設這些個案真的都在國外就感染，直到數月後仍可驗出PCR陽性，代表症狀輕微、無症狀個案很可能躲過14天居家檢疫期，成為漏網之魚流入社區，建議指揮中心對入境者的檢疫措施應有所調整，在現行檢疫14天、有症狀者採檢之外，應在檢疫期滿後全面採檢，將可能風險降到最低。

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